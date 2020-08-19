Лукашенко посоветовал Западу разобраться в своих проблемах

https://static.news.ru/photo/1fe2a054-e203-11ea-86b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cezary Kowalski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал власти западных стран обратить внимание на свои проблемы, а не обсуждать ситуацию в республике.

Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают <...>. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся, — сказал Лукашенко на заседании Совбеза.

Он также отметил, что главы западных государств предлагают Белоруссии переговоры и в то же время «гнут свою линию».

В частности, Лукашенко обратил внимание на такие проблемы на Западе, как движение «жёлтых жилетов» во Франции, беспорядки в США и протесты против коронавирусной изоляции в Германии и других странах Европы, передаёт БелТА.

Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят. Господь с ними, — подчеркнул белорусский лидер.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее Лукашенко назвал оппозицию «чёрной сотней» и заявил, что «создание альтернативных, параллельных и прочих органов» с целью захвата власти карается законом, писал NEWS.ru.