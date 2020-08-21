Лукашенко пообещал вытравить «калёным железом» угрозы в адрес силовиков

https://static.news.ru/photo/1f7d3f1c-e3a6-11ea-8701-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не допустят нападок на госслужащих и представителей силовых структур. По его словам, их травят каждый день.

Не хочу называть фамилию, но одному заместителю руководителя прислали СМС: «к вечеру не сдашься, заберём дочку». Это будем вытравливать калёным железом, — сообщил глава государства.

Он подчеркнул, что является президентом и будет проводить жёсткую политику по стабилизации обстановки внутри страны.

Я президент страны. Не дай бог страна вздыбится и рухнет — вам не будет работы, — сообщил Лукашенко при посещении агрокомбината «Дзержинский».

Политик считает, что если оппозиция придёт делить власть, тогда народ будет проклинать Лукашенко, который не сумел защитить людей, передаёт БелТА.

NEWS.ru писал, что президент Белоруссии дал поручение сотрудникам КГБ пресекать действия лиц, планирующих беспорядки. Лукашенко потребовал от главы МВД не допустить столкновений в Минске, поскольку «люди требуют мира и тишины».

МИД страны обязан проинформировать зарубежных партнёров об ответственности за дестабилизацию обстановки. Лукашенко подчеркнул, что предупреждение должны получить канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее президент Белоруссии заявил о полном взаимопонимании с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в республике.