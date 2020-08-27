Лукашенко пообещал не допустить обвала белорусского рубля

https://static.news.ru/photo/d1bf11e6-e860-11ea-9a28-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не сдерживают курс белорусского рубля искусственно. Однако он пообещал не допустить обвала национальной валюты.

Такое заявление он сделал в ходе совещания в Минске, передаёт БелТА.

Если народ хочет купить доллар — пожалуйста, он сегодня стоит сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой — значит дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше — значит будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля, — подчеркнул он.

По его словам, «катастрофы» сейчас нет, однако иностранной валюты в обменных пунктах может не хватать. Он поручил Национальному банку страны «избежать подобной ситуации».

Люди хотят забрать свои деньги или валюту — пожалуйста, берите. У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс, — добавил политик.

Глава государства уверен, что «внутренние негодяи» в открытую призывают к дестабилизации финансового рынка республики, а граждане «поддаются», забирая валюту из банков. Он посоветовал населению «подумать» над тем, что о людях, меняющих деньги, становиться известно преступникам, после чего их грабят.

На фоне протестов белорусский рубль значительно ослаб по отношению к доллару и евро: курс американской валюты на 27 августа с 10 августа вырос на 8,17%, а европейской — на 7,99%.

Политическая ситуация в Белоруссии обострилась вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, свои голоса за него отдали 80,1% избирателей, а за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%.

Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Они выходят на главные улицы городов и требуют вернуть им право голоса.

Работники госпредприятий и крупнейших в стране фабрик объявляют забастовку или открыто выступают с намерениями сделать это. Причём рабочие выдвигают не экономические, а политические требования: новых выборов и отставки высшего руководства страны.

Тем не менее, как утверждают в правительстве страны, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме.

Как писал NEWS.ru, белорусский Совет министров назначил своих представителей на бастующие заводы. Это люди из высшего руководства правительства. Помимо этого, проводятся задержания руководителей и активистов стачечных комитетов.