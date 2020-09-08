Лукашенко поддержал создание в Белоруссии оппозиционных партий

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским СМИ высказался за создание в стране многопартийной системы.

Нужно заниматься вопросом партийного строительства. Чтобы была нормальная многопартийная система. Среди этих партий должны быть оппозиционные, — цитирует белорусского лидера главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который участвовал в интервью с Лукашенко.

Ранее член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что большинство населения страны требует провести новые выборы президента. По его словам, они должны пройти без участия действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по мнению оппозиционеров, получил свой пост в последний раз благодаря фальсификациям. Он отметил, что только принятие условий КС позволят выборам состояться, однако Лукашенко не принимает их. Это значит, что люди продолжат протестовать на улицах, требуя смены власти.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.