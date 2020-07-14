Лукашенко отказался от предвыборной агитации на радио и ТВ

https://static.news.ru/photo/646ef828-c5d2-11ea-b196-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет выступать по государственному телевидению и радио с изложением своей предвыборной программы.

Об этом заявила сотрудник Центральной избирательной комиссии Белоруссии Галина Мкртчян в ходе заседания ЦИК, сообщает РИА Новости. Она напомнила, что Лукашенко предоставили эфирное время согласно законодательству. Однако глава государства отказался от предвыборной агитации.

По итогам заседания ЦИК пять человек, включая Лукашенко, зарегистрировали в качестве кандидатов на пост президента. Баллотироваться смогут экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев и супруга оппозиционера и блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская (она идёт на выборы вместо мужа).

Как передавал NEWS.ru, в регистрации в качестве кандидата на пост президента Белоруссии было отказано Виктору Бабарико — одному из главных конкурентов Лукашенко. В избиркоме сообщили, что от Комитета госбезопасности страны получены данные о денежных средствах и имуществе Бабарико, не отражённых в его декларации. Кроме того, ЦИК считает, что политик получал финансирование из-за границы.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Их итоги ЦИК подведёт в течение 10 дней. В случае необходимости второй тур выборов будет проводиться 23 августа.