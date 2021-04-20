Лукашенко ограничил валютные операции в Белоруссии

Национальный банк Белоруссии сможет совместно с правительством вводить валютные ограничения в случае угрозы экономической безопасности. Соответствующий указ об изменениях в законодательство о валютном регулировании подписал президент Александр Лукашенко.
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К валютным ограничениям относится запрет на валютные и валютно-обменные операции, их количества, сроков и предельных объёмов. Также будет требоваться получение специальных разрешений Нацбанка на проведение таких операций и обязательная продажа полученной юридическими лицами-резидентами иностранной валюты.
По данным пресс-службы, в случаях угрозы экономической безопасности Белоруссии и стабильности её финансовой системы валютные ограничения могут вводится на срок не более одного года.
Причиной таких решений властей стало резкое ухудшение ситуации с золотовалютными резервами (ЗВР) и стремительный рост государственного долга, который большей частью номинирован в иностранной валюте.
Ранее Лукашенко заявил, что намерен принять «одно из принципиальных решений» за четверть века президентства. Он пояснил, что это будет отражено в специальном декрете. Политик не стал уточнять содержание готовящегося декрета, однако добавил, что после этого «у оппозиции ничего не получится», даже «через его труп».