Лукашенко ограничил валютные операции в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/1943eac6-a271-11eb-abaa-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Национальный банк Белоруссии сможет совместно с правительством вводить валютные ограничения в случае угрозы экономической безопасности. Соответствующий указ об изменениях в законодательство о валютном регулировании подписал президент Александр Лукашенко.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, указ принят в целях приведения законодательства в соответствие с документом «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» от 30 июня 2020 года.

К валютным ограничениям относится запрет на валютные и валютно-обменные операции, их количества, сроков и предельных объёмов. Также будет требоваться получение специальных разрешений Нацбанка на проведение таких операций и обязательная продажа полученной юридическими лицами-резидентами иностранной валюты.

По данным пресс-службы, в случаях угрозы экономической безопасности Белоруссии и стабильности её финансовой системы валютные ограничения могут вводится на срок не более одного года.

Причиной таких решений властей стало резкое ухудшение ситуации с золотовалютными резервами (ЗВР) и стремительный рост государственного долга, который большей частью номинирован в иностранной валюте.

Ранее Лукашенко заявил, что намерен принять «одно из принципиальных решений» за четверть века президентства. Он пояснил, что это будет отражено в специальном декрете. Политик не стал уточнять содержание готовящегося декрета, однако добавил, что после этого «у оппозиции ничего не получится», даже «через его труп».