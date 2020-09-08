Лукашенко объяснил, почему не уйдёт с поста президента

https://static.news.ru/photo/6552483c-f1c7-11ea-a9cc-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может просто так уйти с поста главы государства. По его словам, если он выполнит требование оппозиции, его сторонников начнут «резать».

Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так всё это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать! — заявил белорусский лидер в интервью российским СМИ.

Выдержки из беседы с Лукашенко опубликовал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян в своём Telegram-канале.

Ранее, отвечая на вопрос о том, кто заинтересован в протестах в стране, Лукашенко ответил, что за акциями стоят США, действующие через центры в Польше и Чехии, а также сформировавшийся в республике и желающий власти класс «буржуйчиков».

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти, писал NEWS.ru.