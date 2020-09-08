Лукашенко объяснил, почему не уйдёт с поста президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может просто так уйти с поста главы государства. По его словам, если он выполнит требование оппозиции, его сторонников начнут «резать».
Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так всё это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать! — заявил белорусский лидер в интервью российским СМИ.
Выдержки из беседы с Лукашенко
Ранее, отвечая на вопрос о том, кто заинтересован в протестах в стране, Лукашенко ответил, что за акциями стоят США, действующие через центры в Польше и Чехии, а также сформировавшийся в республике и желающий власти класс «буржуйчиков».
В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.
Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти, писал NEWS.ru.
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