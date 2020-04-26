Лукашенко объяснил отказ от карантина свободолюбием белорусов

https://static.news.ru/photo/73da033c-a839-11e9-87e3-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Президент Александр Лукашенко объяснил, почему отказался от введения жёсткого карантина в условиях распространения коронавирусной инфекции в Белоруссии.

Людей невозможно изолировать... Они не понимают, что происходит. Попробовали в России изолировать. Получилось? Нет. Мы такие же. Нас же не изолируешь, — цитирует Лукашенко «МК».

Белорусский лидер добавил, что в случае усугубления ситуации «люди сами спрячутся».

Как писал NEWS.ru, несмотря на быстрый рост заболеваемости в апреле, президент Лукашенко отказался вводить в стране жёсткие ограничения со словами «А жрать что будем?». Белорусский лидер неоднократно сомневался в опасности COVID-19.

К 26 апреля вирус выявили у 10 тысяч белорусов. Погибли, по официальным данным, 72 человека.