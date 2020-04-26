Лукашенко объяснил отказ от карантина свободолюбием белорусов

Президент Александр Лукашенко объяснил, почему отказался от введения жёсткого карантина в условиях распространения коронавирусной инфекции в Белоруссии.
Людей невозможно изолировать... Они не понимают, что происходит. Попробовали в России изолировать. Получилось? Нет. Мы такие же. Нас же не изолируешь, — цитирует Лукашенко «МК».
Белорусский лидер добавил, что в случае усугубления ситуации «люди сами спрячутся».
Как писал NEWS.ru, несмотря на быстрый рост заболеваемости в апреле, президент Лукашенко отказался вводить в стране жёсткие ограничения со словами «А жрать что будем?». Белорусский лидер неоднократно сомневался в опасности COVID-19.
К 26 апреля вирус выявили у 10 тысяч белорусов. Погибли, по официальным данным, 72 человека.