Лукашенко о проблемах с водой в Минске: «Нельзя на минуту оставить»

https://static.news.ru/photo/73da033c-a839-11e9-87e3-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя резкое ухудшения воды в двух районах Минска, пошутил о том, что не может ни на минуту оставить страну без присмотра. После этого он заявил, что проблема уже решена благодаря жёсткой исполнительной дисциплине.

25 июня жители двух районов белорусской столицы — Фрунзенского и Московского — с населением до 800 тысяч обнаружили, что водопроводная вода имеет неприятный вкус и запах. После проверок Минздрав Белоруссии рекомендовал не пить и не употреблять её для готовки пищи. В районы столицы был организован подвоз воды в автоцистернах.

Инцидент произошёл, когда белорусский лидер совершал визит в Россию.

Прилетел, а уже к обеду слышу — в Минске с водой что-то не так. Думаю: точно, как детей, нельзя на минуту оставить, спички уже прятать надо от них, чтобы не сожгли страну, — рассказал политик во время встречи с активом Минской области.

По его словам, есть версия, почему это произошло. При этом глава государства отметил, что чиновники пообещали оперативно решить эту проблему после того, как он сказал, что они будут эту воду «пить сейчас сами».

Работники водоводы меняли. Там диаметр метр трёх этих труб, они прохудились, последние 100 метров заменили, а в тех, которые раньше заменили, оставалась вода. Нет чтобы очистить или выбросить её из водоводов, это предварительно, сейчас мы разбираемся, они закачали это туда. Увидели, что вода пошла не очень хорошая, застоявшаяся, они начали её очищать реагентами и передозировали, и эта вода начала вонять и в квартиры попала, — объяснил политик в эфире «Беларусь 1».

26 июня Городское предприятие «Минскводоканал» заявило со ссылкой на данные своей лаборатории, что вода в распределительной сети соответствует нормативам и показателям качества. Но медики не сняли запрета на употребление воды.

Зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович объяснил, что причина подачи потребителям в Минске некачественной воды связана с выполнением ремонтных работ на участке одного из водоводов. При этом главный государственный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк по-прежнему призывает употреблять водопроводную воду с осторожностью, поскольку в некоторых пробах ещё остаётся неприятный запах, писал NEWS.ru.