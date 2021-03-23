Лукашенко назвал стоимость одной дозы вакцины от COVID-19 для Белоруссии

https://static.news.ru/photo/15efd432-8bc6-11eb-8ec2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одна вакцина из РФ от COVID-19 обходится Минску в $19. На данный момент в РФ разработано три препарата. Это «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова.

На совещании по вакцинации населения президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что первые партии «КовиВак» уже произведены. Лидер РБ отметил, что республика начнёт производить вакцину от COVID-19 по технологиям РФ «буквально через неделю».

Договорился я с ними (c РФ. — NEWS.ru), что по их технологии мы у себя будем производить эту вакцину. Она неплохая вакцина. Буквально через неделю начнём производить, — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Политик добавил, что в РБ по поводу вакцинации отсутствует дикий ажиотаж, как в некоторых зарубежных странах. По словам президента, Минск не жалеет денег на спасение жизни и здоровья соотечественников.

Лукашенко также высказался о своём отношении к независимости страны. Он заявил, что не хочет вступления РБ «внутрь какого-то государства». Он отметил, что больше всех не хочет потерять независимость страны. Лукашенко объяснил это своим статусом первого президента республики, которую он «руками этими лепил».

Ранее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Запад не приемлет интеграцию России и РБ, и хочет «оторвать» страны друг от друга. В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.