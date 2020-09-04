Лукашенко назвал стабильность экономики главной задачей властей Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает главной задачей властей обеспечить стабильность экономики.

Всегда говорил, хочу ещё раз напомнить, что главная наша задача, проблема, обеспокоенность — это экономика. Есть экономика, значит будет всё остальное. Нет экономики — тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране, — заявил глава республики на совещании с члена Совета безопасности Белоруссии.

По его словам, власти приложили немало усилий, чтобы экономика нормально функционировала. Лукашенко подчеркнул, что межправительственные договорённости и консультации с Россией положительно сказываются на состоянии экономики, сообщает БелТА.

Глава Белоруссии подчеркнул, что экономическая обстановка в стране на фоне пандемии коронавируса намного лучше, чем в других государствах. По его словам, предприятия в Белоруссии не останавливались. Лукашенко подчеркнул, что сейчас есть шанс продать произведённое.

Продать с хорошей добавленной стоимостью, с хорошей прибылью, — подчеркнул глава государства.

По его словам, власти должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала результат. Лукашенко обратился к участникам совещания с просьбой рассмотреть возможности поддержки правительства и Национального банка.

Нам надо поддержать — всем, кто сегодня занимается безопасностью. А экономическая безопасность — это немаловажный сегмент деятельности нашего государства. Поэтому экономика и ещё раз экономика, — подытожил Лукашенко.

NEWS.ru писал, что министр энергетики РФ Александр Новак анонсировал погашение задолженности Белоруссии по энергоносителям в этом году. Ранее стало известно, что Москва и Минск создадут рабочую группу по системам электроэнергетики.