Лукашенко назвал паскудными действия бастующих рабочих

https://static.news.ru/photo/824e86aa-e860-11ea-a4d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Рядовым рабочим белорусских заводов никакие забастовки не нужны. Их втягивают в это политиканствующие провокаторы, уверен президент республики Александр Лукашенко.

Он привёл в пример ситуацию на заводе БелАЗ. Рабочие, по его мнению, прекрасно понимают: если остановится производство, то и города Жодино, где расположено предприятие, не будет.

Они (инициаторы забастовок. — NEWS.ru) уже так паскудно себя ведут. Это вчера мы следили: белазовцы идут уставшие со смены домой, за проходную вышли, а они (провокаторы. — NEWS.ru) флаг растягивают и идут по бокам и делают картинку, — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Политическая ситуация в Белоруссии обострилась вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, свои голоса за него отдали 80,1% избирателей, а за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%.

Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Они выходят на главные улицы городов и требуют вернуть им право голоса.

Работники госпредприятий и крупнейших в стране фабрик объявляют забастовку или открыто выступают с намерениями сделать это. Причём рабочие выдвигают не экономические, а политические требования: новых выборов и отставки высшего руководства страны.

Тем не менее, как утверждают в правительстве страны, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме.

Как писал NEWS.ru, белорусский Совет министров назначил своих представителей на бастующие заводы. Это люди из высшего руководства правительства. Помимо этого, проводятся задержания руководителей и активистов стачечных комитетов.