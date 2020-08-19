Лукашенко назвал фейком информацию об иностранных войсках в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фейком информацию об иностранном военном присутствии в стране. Такое заявление он сделал на заседании Совета безопасности.
Сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет, — заверил он участников совещания.
Он также раскрыл технологию создания подобных вбросов.
Берут колонну военной техники — неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются, — добавил он.
По словам Лукашенко, на самом деле это были белорусские БТР. Они двигались в направлении западной границы — несколько дней назад Александр Лукашенко поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, напоминает госагентство БелТА.
16 августа президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим коллегой Александром Лукашенко. Российский лидер заявил, что Москва готова оказать Минску поддержку для разрешения проблем в случае внешних угроз. Особое внимание было уделено договору о Союзном государстве, а также ОДКБ. Белорусский лидер при этом заявлял о неких военных силах, которые стягиваются к границам его республики.
На следующий день читатель петербургского издания «Фонтанка» сообщил о колонне автозаков без маркировок и номеров, которые обычно использует Росгвардия, на дороге Санкт-Петербург — Псков. Также они
В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.
Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых. Кроме того, всю страну охватили забастовки на предприятиях.
Депутаты Европарламента не признали президентские выборы в Белоруссии. Внеочередной саммит Евросоюза по ситуации в республике намечен на 19 августа, писал NEWS.ru.
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