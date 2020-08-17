Лукашенко наградил силовиков медалью «За безупречную службу»

https://static.news.ru/photo/cd324d9a-e122-11ea-bf91-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Представители силовых ведомств Белоруссии награждены медалью «За безупречную службу» трёх степеней.

Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Президентский указ подписан 13 августа. Имена и фамилии представленных к нараде перечислены на 25 страницах документа.

Отмечается, что среди тех, кто получил медаль, есть представители внутренних войск, департамента охраны, ОМОНа и три водителя автозаков, сообщает портал «Солидарность».

Поводом для массовых протестов, проходящих в республике, послужили итоги выборов главы государства, состоявшиеся 9 августа. Согласно данным ЦИК, победил в очередной раз действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. При разгоне протестующих силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В ходе стычек пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru ранее, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эллиот Энгел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол осудили то, что Россия, как они считают, выразила готовность оказать Белоруссии военную помощь в связи с протестами в республике.