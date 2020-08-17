Лукашенко наградил силовиков медалью «За безупречную службу»

Представители силовых ведомств Белоруссии награждены медалью «За безупречную службу» трёх степеней.
Соответствующее постановление
Отмечается, что среди тех, кто получил медаль, есть представители внутренних войск, департамента охраны, ОМОНа и три водителя автозаков,
Поводом для массовых протестов, проходящих в республике, послужили итоги выборов главы государства, состоявшиеся 9 августа. Согласно данным ЦИК, победил в очередной раз действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. При разгоне протестующих силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В ходе стычек пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч демонстрантов.
Как писал NEWS.ru ранее, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эллиот Энгел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол осудили то, что Россия, как они считают, выразила готовность оказать Белоруссии военную помощь в связи с протестами в республике.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен