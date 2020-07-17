Лукашенко: мы никуда от России не собираемся

https://static.news.ru/photo/4c4501d6-c841-11ea-be0a-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, что его страна всегда была и останется близкой и родной для России.

Мы никуда от России не собираемся, как некоторые пытаются представить. Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека, россиянина. И останется всегда такой, — цитирует белорусского лидера ТАСС.

Он попросил Мишустина передать «самые добрые пожелания» от белорусского народа президенту РФ Владимиру Путину и выразил надежду на то, что российский лидер приедет в Минск на встречу в рамках евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В белорусской столице проходит первое с начала пандемии коронавируса очное заседание Евразийского межправительственного совета. В нём принимает участие и российский премьер Михаил Мишустин.

В программе встречи обсуждение комплексного плана мероприятий в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территории ЕАЭС. Кроме того, будут заслушаны доклады Евразийской экономической комиссии по актуальным вопросам деятельности сообщества. В частности, об устранении препятствий во взаимной торговле стран-членов, о формировании общих рынков энергоносителей и другим вопросам.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусские производители планируют после окончания спада, вызванного пандемией коронавируса, закрепиться на российском рынке продовольствия. По словам вице-премьера республики Александар Субботина, тот сегмент рынка, который Минск сейчас удерживает, власти попытаются отстоять, и, может быть, даже расширить. В плане экспорта белорусских продуктов именно России отводится главное место.