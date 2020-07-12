Лукашенко: «Моё сердце бесповоротно отдано всем белорусам»

https://static.news.ru/photo/c95a7518-3ccb-11ea-a8b6-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Белорусский народ никогда и ни перед кем не становился на колени. Люди выстрадали право жить в своём государстве, самостоятельно определяя будущее, заявил глава государства Александр Лукашенко.

Моё сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам. Народу, который за многие столетия своей истории пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени. Народу, который отлично знает цену словам и делам. Который выстрадал право жить в своём государстве и самостоятельно выбирать и определять своё будущее, — отметил политик, выступая на фестивале «Александрия собирает друзей» в Могилёвской области.

По его словам, «истинная любовь к Отечеству — созидательная». Именно поэтому он призвал всех граждан работать на результат, чтобы «дальше вместе строить Беларусь справедливой, безопасной и сильной страной», передаёт БелТА.

Недавно в Белоруссии удалось сорвать масштабный план по дестабилизации страны накануне выборов. В республике в настоящее время проходит кампания по выборам президента. Нынешний лидер баллотируется на шестой срок.

Ранее Лукашенко отреагировал на прозвища, которые ему дают оппозиционные силы на фоне предвыборной кампании. По словам главы государства, конкуренты ведут себя неэтично, когда называют его «усатым тараканом» и «Саша 3%». Он утверждает, что у любого действующего лидера не может быть таких маленьких цифр.

Как стало известно, претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард задержаны для дачи показаний. Адвокатов к ним не пустили. По словам юристов, им своевременно не сообщили, в рамках какого дела проходят допросы и какой орган ведёт расследование. Позднее в КГК проинформировали, что экс-банкир задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Бабарико якобы был организатором преступной схемы. Вместе с ним также задержаны 20 человек, которые дают показания, писал NEWS.ru.