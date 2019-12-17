Пока белорусский лидер Александр Лукашенко готовится к новому президентскому сроку после выборов-2020, его имя вновь оказалось в центре скандала. Экс-боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии рассказал изданию Deutsche Welle о подробностях убийств политических противников президента, исчезнувших ещё 20 лет назад. Все эти годы правозащитники пытались привлечь внимание к методам, которые Лукашенко, по их данным, использует против оппонентов. Нынешнее же интервью, учитывая вызванный им резонанс, может серьёзно ударить по и без того не безупречному имиджу президента Белоруссии. Но не внутри страны.
Бывший министр внутренних дел РБ Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома республики Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовской, поддерживавший белорусскую оппозицию, исчезли при невыясненных обстоятельствах ещё в 1999 году. Критики Лукашенко уже тогда списали это на действия так называемого «эскадрона смерти» — подразделения, которое президент изначально собрал для борьбы с криминальными структурами, а затем, как предполагается, начал использовать в расправах с политическими оппонентами.
Юрий Гаравский, давший интервью Deutsche Welle, представился бывшим бойцом СОБРа внутренних войск МВД Белоруссии. По его словам, он лично участвовал в слежке и ликвидации Захаренко, Гончара и Красовского. Кроме того, говорит Гаравский, убийства были совершены при непосредственном участии экс-командира СОБРа Дмитрия Павличенко. Последний, в свою очередь, уже давно включён в список белорусских чиновников, которым запрещён въезд в страны Евросоюза и США — именно из-за подозрений в его причастности к исчезновению людей в Белоруссии. В ноябре 2000 года Павличенко был задержан в РБ, но через несколько часов отпущен — как утверждают правозащитники, распоряжение об этом отдал лично Лукашенко.
mvd.gov.by
Сам экс-командир СОБРа уже прокомментировал заявления коллеги об убийствах 1999 года, назвав их «полным бредом».
Человек (Гаравский. — NEWS.ru) пытается заработать на этом всём, — цитирует Павличенко белорусский портал TUT.BY. — Человек просто потерял совесть и ориентиры. За 20 лет было много публикаций, я уже насмотрелся. Никаких таинственных операций не было.
Сам Лукашенко, на которого правозащитники возлагают личную ответственность за расправы над политическими противниками, обвинения также, разумеется, отвергает. Однако все имеющиеся данные говорят не в его пользу. И сам президент то и дело допускает оплошности, которые лишь провоцируют новые подозрения и обвинения. Белорусский канал Belsat вспоминает в этой связи, в частности, события 2010 года. Тогда бывший кандидат в президенты Владимир Некляев был избит сотрудниками СОБРа. Затем его увезли в неизвестном направлении — более суток родственники политика ничего не знали о его судьбе. Когда на итоговой пресс-конференции 20 декабря 2010 года у Лукашенко спросили о местонахождении Некляева, ответ был двусмысленным.
Вы думаете, что мы его украли и куда-то увезли? Нет. Таких «подарков» не будет больше, — заявил президент.
Само слово «больше» критики Лукашенко расценили как фактическое признание предыдущих похищений людей по его распоряжению. Нынешнее же интервью Гаравского в этом контексте вполне может вновь спровоцировать давление на Минск со стороны Запада. Но на позиции президента внутри страны оно вряд ли повлияет, отметил в разговоре с NEWS.ru белорусский политолог, председатель движения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.
Ничего принципиально нового Гаравский не сказал. Тема убийств оппозиционеров в конце 1990-х достаточно популярна, об этом много говорилось, даже книги писались. Реакция Минска вполне предсказуема — всё отрицать. Её уже продемонстрировал бывший начальник СОБРа Павличенко, сказавший, что Гаравский под его началом не служил. Поскольку для белорусов слова Гаравского новостью не являются, а после упоминавшихся событий прошло более 20 лет, никакого заметного влияния на позиции Лукашенко внутри страны материал Deutsche Welle не окажет. Его лучше рассматривать как внешнеполитический фактор. Определённые силы на Западе дали белорусскому президенту накануне переговоров 20 декабря на саммите ЕАЭС прозрачный намёк: если будут серьёзные подвижки по интеграции, там могут достать и предъявить публике всех скелетов из шкафа «Последнего диктатора Европы», о которых уже изрядно подзабыли.
Артём Агафонов
белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие»