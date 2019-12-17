Пока белорусский лидер Александр Лукашенко готовится к новому президентскому сроку после выборов-2020, его имя вновь оказалось в центре скандала. Экс-боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии рассказал изданию Deutsche Welle о подробностях убийств политических противников президента, исчезнувших ещё 20 лет назад. Все эти годы правозащитники пытались привлечь внимание к методам, которые Лукашенко, по их данным, использует против оппонентов. Нынешнее же интервью, учитывая вызванный им резонанс, может серьёзно ударить по и без того не безупречному имиджу президента Белоруссии. Но не внутри страны.

Бывший министр внутренних дел РБ Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома республики Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовской, поддерживавший белорусскую оппозицию, исчезли при невыясненных обстоятельствах ещё в 1999 году. Критики Лукашенко уже тогда списали это на действия так называемого «эскадрона смерти» — подразделения, которое президент изначально собрал для борьбы с криминальными структурами, а затем, как предполагается, начал использовать в расправах с политическими оппонентами.

Юрий Гаравский, давший интервью Deutsche Welle, представился бывшим бойцом СОБРа внутренних войск МВД Белоруссии. По его словам, он лично участвовал в слежке и ликвидации Захаренко, Гончара и Красовского. Кроме того, говорит Гаравский, убийства были совершены при непосредственном участии экс-командира СОБРа Дмитрия Павличенко. Последний, в свою очередь, уже давно включён в список белорусских чиновников, которым запрещён въезд в страны Евросоюза и США — именно из-за подозрений в его причастности к исчезновению людей в Белоруссии. В ноябре 2000 года Павличенко был задержан в РБ, но через несколько часов отпущен — как утверждают правозащитники, распоряжение об этом отдал лично Лукашенко.

mvd.gov.by

Сам экс-командир СОБРа уже прокомментировал заявления коллеги об убийствах 1999 года, назвав их «полным бредом».

Человек (Гаравский. — NEWS.ru) пытается заработать на этом всём, — цитирует Павличенко белорусский портал TUT.BY. — Человек просто потерял совесть и ориентиры. За 20 лет было много публикаций, я уже насмотрелся. Никаких таинственных операций не было.

Сам Лукашенко, на которого правозащитники возлагают личную ответственность за расправы над политическими противниками, обвинения также, разумеется, отвергает. Однако все имеющиеся данные говорят не в его пользу. И сам президент то и дело допускает оплошности, которые лишь провоцируют новые подозрения и обвинения. Белорусский канал Belsat вспоминает в этой связи, в частности, события 2010 года. Тогда бывший кандидат в президенты Владимир Некляев был избит сотрудниками СОБРа. Затем его увезли в неизвестном направлении — более суток родственники политика ничего не знали о его судьбе. Когда на итоговой пресс-конференции 20 декабря 2010 года у Лукашенко спросили о местонахождении Некляева, ответ был двусмысленным.

Вы думаете, что мы его украли и куда-то увезли? Нет. Таких «подарков» не будет больше, — заявил президент.

Само слово «больше» критики Лукашенко расценили как фактическое признание предыдущих похищений людей по его распоряжению. Нынешнее же интервью Гаравского в этом контексте вполне может вновь спровоцировать давление на Минск со стороны Запада. Но на позиции президента внутри страны оно вряд ли повлияет, отметил в разговоре с NEWS.ru белорусский политолог, председатель движения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.