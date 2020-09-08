Лукашенко «философски смотрит» на протестное голосование в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/9df02fb8-f1e7-11ea-8149-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не опустил руки из-за протестного голосования на президентских выборах. Он смотрит на это «философски».

То, что люди голосовали против него, он считает трагичным.

Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю. Ну, когда-то Он меня туда позовёт, — сказал политик.

Лукашенко уверен, что подавляющее большинство белорусов проголосовали за него и теперь он должен их защитить.

Их большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике <...> Может быть, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу, — сказал он.

Такое заявление он сделал в ходе интервью российским телеканалам. Расшифровка беседы опубликована в Telegram-канале RT.

В Белоруссии на протяжении почти месяца проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле. При этом заявил, что только он сейчас может защитить белорусов.