Лукашенко: Белоруссия хотела бы разместить у себя «Искандеры» и С-400

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия хотела бы разместить на своей территории «Искандеры» и С-400 «Триумф», об этом сообщает БЕЛТА.

Мы сегодня с военными посоветовались, и мы видим, что нам желательно было бы поставить «Искандеры» и где-то дивизион-два С-400. Чтобы мы до Берлина фактически мониторили ситуацию. Потому что С-400 «Триумф» видит это все. Это такое оружие, от которого всегда трезвеют наши противники, — заявил он

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал ранее о телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным, который назвал целью операции на Украине «прекращение геноцида» народа в Донецкой и Луганской областях Украины. Лукашенко добавил, что стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы не допустить кровопролития.

Он предложил провести российско-украинские мирные переговоры в Минске. Об этом он заявил на оперативном совещании с военными. Он также добавил, что для того, чтобы остановить эскалацию, необходимо будет выполнить российские требования по гарантиям безопасности.