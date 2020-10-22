Локальные бои ведутся по всей линии соприкосновения в Карабахе

https://static.news.ru/photo/4349a1ba-14fc-11eb-9e2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Global Look Press

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщила, что локальные бои ведутся по всем направлениям линии фронта.

Подразделения Армии обороны Карабаха проводят операции по обнаружению и уничтожению диверсионных групп, состоящих из террористов-наемников, — говорится в сообщении.

В карабахской армии добавили, что ситуация в зоне конфликта остаётся стабильно напряжённой. В ночь на 23 октября на ряде участков продолжались артиллерийские дуэли и перестрелки, а вечером противник, «нарушив нормы международного гуманитарного права, подверг ракетному удару город Аскеран, а в полночь — Мартакерт».

Как писал NEWS.ru, 23 октября пресс-служба Министерства обороны Азербайджана сообщила, что боевые действия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе продолжаются с разной степенью интенсивности.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.