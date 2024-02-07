Генсек СНГ Лебедев: Россия заинтересована в мире на Южном Кавказе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лебедев

Россия заинтересована в восстановлении мира на Южном Кавказе, заявил NEWS.ru генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. По его словам, эта тема обсуждается на встречах всех уровней, чтобы понять, какие меры необходимо принять для достижения полного мира в регионе.

Российская Федерация крайне заинтересована в восстановлении мира на Южном Кавказе. <...> Мы радуемся тому, что обе стороны сейчас движутся в этом направлении. Высказывания лидеров Армении и Азербайджана говорят о том, что они намерены достичь полного мира, — сказал Лебедев.

Генсек СНГ отметил, что усилия по снижению напряженности и восстановлению мира на Южном Кавказе полностью поддерживают все участники Содружества. Однако для этого необходимо согласие Баку и Еревана.

Состояние войны — это противоестественное состояние. Естественное состояние — это состояние мира, добрососедства, сотрудничества. Нужно это естественное состояние вернуть на Южный Кавказ. <...> Мы очень надеемся, что последние заявления о намерении установить полный мир, скором возможном подписании мирного договора увенчаются успехом. Мы будем только радоваться, — подчеркнул Лебедев.

Ранее депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков заявил NEWS.ru, что Баку и Ереван могли бы подписать мирный договор в течение месяца, если не перегружать документ спорными вопросами. Он пояснил, что на первом этапе это должен быть рамочный документ, основной смысл которого должен заключаться только в том, что подводится черта под 35-летием вражды, конфронтации и войны. По его словам, этот документ в принципе готов и находится на столе переговоров.