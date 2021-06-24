Лавров заявил о ключевой роли России в прекращении кровопролития в Карабахе

Россия сыграла ключевую роль в прекращении кровопролития на территории Карабаха. Об этом ходе IX Московской конференции по международной безопасности заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Москва также многое сделала для создания условий для восстановления мирной жизни на Южном Кавказе.

Мы продолжаем вместе с другими сопредседателями МГ ОБСЕ помогать сторонам укреплять доверие между собой, реализовывать гуманитарные проекты, — добавил Лавров.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что заявления дестабилизирующего характера подрывают веру в реализацию договорённостей, которые были достигнуты в трёхстороннем заявлении по Карабаху.

Она отметила, что возвращение к мирной жизни в Карабахе возможно при поддержке сторон и сил, которые там задействованы. Она призвала стороны и СМИ говорить об усилиях, направленных на урегулирование ситуации.