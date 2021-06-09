Лавров оценил ситуацию в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/52833160-c8fb-11eb-9207-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

На территории Нагорного Карабаха не происходит никаких крупных инцидентов в тех областях, где находятся российские миротворческие силы. Все возникающие шероховатости ликвидируются оперативно. Об этом в ходе Примаковских чтений заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

Как сказал руководитель ведомства, на отдельных участках азербайджано-армянской границы всё ещё наблюдается напряжённость. Однако она не касается проблемы Нагорного Карабаха. Министр отметил, что сейчас необходимо отказаться от эмоциональных высказываний и помочь успокоить напряжённость в регионе.

Я понимаю, что сейчас многие говорят о том, что остался нерешённым статус Нагорного Карабаха. Это предстоит окончательно согласовать с участием сопредседателей минской группы ОБСЕ, которые на данном этапе, наверное, должны не будировать проблему статуса, а содействовать укреплению мер доверия, решению гуманитарных вопросов, тому, чтобы армяне и азербайджанцы снова стали жить вместе в безопасности и в экономическом благополучии. И тогда, я вас уверяю, через пару - тройку лет, если мы наладим такую жизнь, все проблемы статуса будут решаться гораздо прощ​е, — подчеркнул Лавров.

В ночь на 10 ноября 2020 года лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе после эскалации конфликта, произошедшей осенью. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые следят за режимом прекращения огня.

Позднее Пашинян сказал, что причиной поражения Армении в ходе конфликта в Нагорном Карабахе может быть то, что бог отвернулся от страны.