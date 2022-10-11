Ракетные удары по Украине: Москва усиливает военное давление на Киев «Будем вести СВО в соответствии с правилом «не можешь сопротивляться — сдайся, а потом домой к близким и родным», заявил экс-сенатор Франц Клинцевич

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев

Наиболее интенсивные обстрелы территории Украины в понедельник, 10 октября, прошли в первой половине дня. Вечером, судя по сообщениям СМИ и различных Telegram-каналов, они повторились в нескольких областях, но уже были менее разрушительной силы. Российские военные эксперты считают, что командование специальной военной операции (СВО) приняло решение придать ходу операции более масштабный характер, уничтожая объекты критической инфраструктуры. Также эксперты полагают, что новому командующему операцией Сергею Суровикину дана значительная свобода действий. Однако есть мнение, что тактика принуждения Киева к капитуляции может осложнить проведение СВО. О различных взглядах на ракетные обстрелы Украины и планах использования создаваемой в Белоруссии новой группировки войск — в материале NEWS.ru.

Новый этап СВО — без уговоров и толерантности?

Обстрелы объектов на территории Украины начались 10 октября примерно с 8 утра. Как заявил на заседании Совета безопасности в этот же день президент РФ Владимир Путин, «утром по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины». Президент добавил, что удары осуществлялись высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. «В случае продолжения терактов Киева на территории России ответы РФ будут жесткими», — отметил президент. Как уточнил в полдень представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, «цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены».

По данным украинских властей, с 8 утра до полудня по территории страны выпущено 83 ракеты, из которых 43 были сбиты ПВО, 12 дронов-камикадзе «Герань», из которых сбили 9. Украинская сторона утверждает, что высокоточные ракеты запускали стратегические бомбардировщики Ту-95 из Каспийского региона. В эфире киевского телевидения представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что обстрелы также производились ракетами типа «Калибр» и «Торнадо» с кораблей и из комплекса С-300.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Удары стали самыми масштабными за последние полгода. Они были нанесены по целям почти во всех крупнейших городах Украины, находящихся под контролем Киева. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате минимум 11 человек погибли и 64 ранены. Электроснабжение на момент написания материала отсутствовало во Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях, в других оно нарушено частично.

Позднее украинские власти уточнили, что ракеты попали в 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах. «Энергообъекты — по всей стране. Киевская и Хмельницкая область, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, юг», — заявил в своём обращении президент Владимир Зеленский. Урон только подсчитывается. Национальная полиция Украины сообщила во второй половине дня, что в результате ракетной атаки было повреждено около 70 объектов, из которых 29 объектов критической инфраструктуры. Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что в столице повреждены также жилые дома и школы.

Минэнерго Украины сообщило, что из-за ракетных обстрелов прекращает экспорт электроэнергии в Евросоюз с 11 октября. Но власти попытались успокоить население, пообещав в течение двух дней восстановить работу большинства повреждённых объектов энергетической инфраструктуры. Такое обещание дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ближе к вечеру поступили сообщения о новых взрывах в Киеве, Полтаве, Кременчуге, Сумах, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях. Обстрелы Кривого Рога, как утверждают авторы ряда Telegram-каналов, произошли с использованием дронов-камикадзе.

«Масштабные обстрелы» председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев охарактеризовал как новый этап СВО, который начался с 10 октября.

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нанесение массированных высокоточных ударов по критической инфраструктуре противника ускорит окончание СВО и позволит сохранить множество жизней. Это вынужденный шаг, на который Россия пошла, отчаявшись докричаться до разума украинского руководства. Украине много адресовалось предупреждений, увещеваний, предложений о прекращении огня и начале мирных переговоров. Но Незалежная оказалась глуха к призывам. Лишившись отопления, света, воды и связи, украинское руководство, возможно, тысячу раз подумает, прежде чем осуществлять террористические акты сродни тому, который был произведён в отношении Крымского моста, — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Российский военный эксперт Александр Жилин согласен с тем, что ракетными ударами военное командование пытается вызвать внутриукраинский кризис, недовольство у населения своими властями. Однако, считает эксперт, «за месяцы специальной военной операции украинское общество трансформировалось в два «лагеря»: тыл, в котором люди воспринимают всё это как «священную войну», и отмобилизованную армию, сражающуюся на передовой. Эти относительно общающиеся между собой «лагеря» составляют систему: тыл работает на обеспечение, армия ведёт боевые действия. На фронте очень быстро получат видео- и фотосвидетельства разрушений. Жилин считает, что эти кадры не деморализуют военных, а, напротив, доведут их до состояния исступления и злости. Страх у гражданского населения перед возможными ударами, как считает эксперт, уже трансформировался в ненависть, которой и так на Украине было достаточно.

Как подчеркнул Александр Жилин, ему, как профессиональному военному, самому доводилось испытывать подобные чувства, находясь в окопе. Человеку в такие моменты становится безразлична своя судьба, он не обращает внимания даже на ранения и травмы — он рвётся в бой.

Западные партнёры Украины теперь уже непременно примут решения о поставке ВСУ любых вооружений любой дальности, кроме ядерных, — продолжает Александр Жилин. — Уверен, что будут сняты все ограничения на применение этого вооружения... Очень тревожусь за судьбу Белгородской области и Крыма.

Экс-сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич высказал противоположное мнение. По его словам, Россия теперь начнет вынуждать украинский режим сдаться. Однако даже сейчас целью нанесенных ударов, как указал Клинцевич, не была «зачистка» территории. Это было лишь ясное предупреждение, пояснил он.

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press Сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что «огневое воздействие будет продолжаться»

Мы не проводили ковровые бомбардировки с применением всех видов и родов войск. В этом случае можно было в течение нескольких часов зачистить всю инфраструктуру. Но такую цель мы перед собой не ставим, понимая, что будут огромные человеческие жертвы, разрушения, которые придётся потом помогать восстанавливать. Поверьте мне, что подобное огневое воздействие будет продолжаться. Уговоры прекратились. Мы предупреждаем таким образом, что не потерпим террористические акты. Будем вести СВО в соответствии с правилом «не можешь сопротивляться — сдайся, а потом домой к близким и родным», — отметил в беседе с NEWS.ru экс-сенатор.

Клинцевич убеждён, что новому командующему СВО генералу армии Сергею Суровикину дана «определённая свобода действий в применении сил и средств». На него возлагается большая надежда. Толерантный подход теперь заменён законами военного времени, новый командующий добьётся полного взаимодействия всего воинского контингента СВО, заключил экс-сенатор.

Лукашенко в деле?

Градус напряжённости заметно вырос в понедельник и в Белоруссии. В понедельник на совещании по вопросам безопасности Александр Лукашенко сообщил о своей договорённости с Владимиром Путиным о развёртывании в Белоруссии совместной региональной группировки войск. Как заявил на совещании Лукашенко, его предупредили по неофициальным каналам о возможности нанесения ударов по Белоруссии со стороны Украины.

Мой ответ был прост: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории», — пригрозил Лукашенко, поставив на совещании задачу военным не допустить войны на территории Белоруссии.

Как отметил в беседе с NEWS.ru белорусский политолог Валерий Карбалевич, командование группировкой войск Союзного государства может быть передано российским военным. Такое решение, по его словам, будет означать контроль Москвы над армией Белоруссии.

Фото: president.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал, чтобы Украина «не касалась грязными руками ни одного метра нашей территории»

Согласно договорённостям, эта группировка создаётся или накануне войны, или во время неё. Во главе группировки должно быть единое командование. Если командовать будет российский генерал, то он может отправить её для ведения боевых действий на территорию Украины без согласия политического руководства Беларуси. <...> Лукашенко не скрывает, что это решение (о создании объединенной группировки войск. — NEWS.ru) было достигнуто во время переговоров с президентом России во время недавней поездки в Санкт-Петербург. Если раньше Лукашенко мог сопротивляться давлению, то сейчас уже возможностей, судя по всему, меньше. Именно поэтому он обвиняет Украину и НАТО в том, что они вот-вот нападут на Беларусь, — высказал мнение политолог из Минска.

Лукашенко уже сообщил, что в Белоруссию приедет «не одна тысяча» российских военных. Это может означать, что смена характера СВО потребует и расширения линии соприкосновения противников. Впрочем, некоторые эксперты сомневаются, что белорусский президент, известный своей ревностью к самостоятельности своей армии, согласится на то, чтобы во главе объединенной группировки встал военный из России.

Это будет решаться на уровне двух президентов, — считает военный эксперт Василий Дандыкин. — Но основное тут — согласие Минска. Думаю, что во главе будет все же белорусский военный.

Такого же мнения придерживается и военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Белоруссия защищает западный рубеж Союзного государства, и возглавит группировку белорус, — заявил он.

А военный обозреватель Виктор Литовкин напомнил, что Лукашенко всегда возражал против того, чтобы на территории его страны дислоцировались на долговременной основе вооруженные иностранные войска, пусть даже из Союзного государства. Правда, что касается создания Белоруссией группировки войск совместно с Россией, Литовкин все же полагает, что ее возглавит российский генерал.

Но если в отношении кандидатуры командующего остается пока лишь гадать, то насчет задач группировки войск Союзного государства эксперты более-менее сходятся во мнении, полагая, что главное для нее не наступление, а оборона рубежей.

Основная задача — охрана западной границы Союзного государства с Польшей, где собрано до 250 тысяч военнослужащих НАТО, — заявил NEWS.ru Матвийчук.

Виктор Литовкин расписал задачи более подробно. По его словам, есть три главных пункта:

Противостоять Польше и НАТО в целом на западной границе Союзного государства, где Альянсом уже собран военный кулак, включающий в том числе тяжелую танковую дивизию.

Препятствовать Украине ударить по Белоруссии, чтобы тем самым отвлечь российские войска от Херсонской и Запорожской областей, где через месяц, когда подойдут мобилизованные, могут начаться значительные события.

Предостеречь Польшу от попыток под шумок забрать себе земли на Западной Украине, на основании исторических притязаний о принадлежности Львова и других регионов. Если такое произойдет, то группировка Союзного государства сможет войти на Украину.

И, наконец, насколько будет мощна эта группировка? Вышеупомянутые эксперты напоминают, что Лукашенко обещал выставить порядка 500 тысяч человек. Еще столько же, полагает Матвийчук, сможет добавить Россия. А Дандыкин напомнил, что белорусская армия — одна из самых боеспособных в Европе. Плюс уже шла речь о возможности установки на белорусские военные самолеты ракет с ядерными зарядами. Да и у самой Белоруссии есть, например, на вооружении реактивные системы залпового огня «Полонез» с дальностью поражения до 300 километров. А если что, напомнил Литовкин, за спиной этой группировки — Россия с ядерным арсеналом.