Москва уклоняется от вынужденных объятий Лукашенко

Александр Лукашенко может прибыть в Россию уже на следующей неделе, сообщают близкие к нему источники. В Кремле в то же время заявляют: говорить о точной дате ещё рано. Несмотря на декларируемую поддержку официальному Минску, Москва по-прежнему проявляет сдержанность и, как полагают некоторые эксперты, до сих пор рассматривает возможность диалога с оппозицией.

Утром 9 сентября в белорусской столице был замечен кортеж из мотоциклов и автомобилей милиции — наблюдатели считают, что, вероятно, это было частью репетиции инаугурации Лукашенко. Церемония его вступления на пост главы государства должна состояться до середины октября, но конкретную дату Центризбирком республики всё ещё не называет.

Затягивание с инаугурацией, вероятно, связано с надеждами Лукашенко «устаканить» ситуацию в стране и определиться с тем, какую роль может сыграть Москва в этом процессе. По данным источника Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, Следственный комитет России (СКР) уже консультирует своих белорусских коллег относительно методов эффективного расследования дел о массовых беспорядках. Сообщается, в частности, о двух следователях из СКР, которые дают рекомендации относительно задержаний людей, ответственных за организацию протестных выступлений.

Президентский кортеж в Минске, 2015 год БелТа/ТАСС

В то же время белорусская оппозиция продолжает попытки сблизиться с Россией, хотя бы на уровне риторики. 9 сентября экс-кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская, находящаяся сейчас в Литве, выпустила видеообращение к россиянам. В ходе своей речи она призвала не верить пропагандистским заявлениям о том, что белорусские протесты носят антироссийский характер.

Ни на каком этапе это не была борьба против России, и уверена, не станет таковой <...> Очень важно не испортить отношения между нашими народами. Белорусы настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями, — заявила Тихановская.

Ранее экс-кандидат уже неоднократно высказывала подобные мысли, но теперь впервые сформулировала их в конкретном обращении. По мнению директора минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсения Сивицкого, Россия, несмотря на отсутствие публичной коммуникации с оппозиционным Координационным советом Белоруссии, всё ещё открыта для переговоров с ним.

В Кремле источник нынешнего белорусского политического кризиса продолжают видеть в Александре Лукашенко. Новая белорусская оппозиция прошла кастинг на роль политической силы, с которой Москва собирается не только выстраивать практические отношения, но и помочь ей прийти к власти. А вот белорусские власти подтвердили свой токсичный статус. Соответственно, решение кризиса видится в смене режима через контролируемый транзит власти от Лукашенко новой оппозиции. Арсений Сивицкий директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск)

Как отмечает аналитик, все необходимые консультации в Москве вроде как проведены, и круг участников для формирования альтернативного правительства республики определён.

Подобные прогнозы, разумеется, звучат двояко. С одной стороны, Лукашенко действительно откровенно токсичен для России, поддерживать его — значит ухудшить и без того напряжённые отношения с США, о чём в Вашингтоне уже предупредили, и оказаться под угрозой санкций. С другой, Москва известна поддержкой и других вредящих её репутации лидеров — несмотря на все издержки, как имиджевые, так и экономические. Поэтому не исключено, что разговоры о якобы отказе Кремля от Лукашенко в пользу транзита власти — не более, чем попытка оппозиции выдать желаемое за действительное.

Pavlo Gonchar/Global Look Press

Однако сдержанность российского руководства на этом фоне весьма показательна. Ряд СМИ растиражировал новость о том, что Лукашенко точно прибудет с визитом в Москву уже 14 сентября, но Кремль поспешно дистанцировался от этой информации. Позднее появились сведения и о том, будто сентябрьская встреча станет окончательным шагом не просто к интеграции в рамках Союзного государства, а к полномасштабному «поглощению» Белоруссии Россией. Но и эти сообщения пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг, сказав, что на повестке, в первую очередь, реструктуризация долга РБ и решение нефтегазовых вопросов.

Не исключено, что «вбросы» о скором объединении двух стран — попытка верхов прощупать почву, считать настроения как самого Лукашенко, так и в обществе. В любом случае пространство для манёвра у Кремля до инаугурации остаётся. Вступление президента в должность, конечно, будет означать, что Москва решила продолжить сотрудничество с официальным Минском. Однако на фоне противоречивой информации с обеих сторон, а также активизации оппозиции, исключать отказ РФ от Лукашенко тоже не стоит. Ясность, очевидно, внесёт намеченная на сентябрь встреча: хотя Песков и попытался преуменьшить значимость её повестки, без кулуарного торга дело вряд ли обойдётся.