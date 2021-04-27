Кравчук рассказал про тайный документ по Украине, показанный ему Ельциным

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Бывший украинский президент Леонид Кравчук высказал своё мнение о передвижениях российских войск на границе с Украиной. Он отметил, что не имеет значение, отводят ли русские войска или наоборот собирают у границы, стратегическая политика государства в отношении Киева не изменится.

Представитель Украины в Трёхсторонней группе по ситуации в Донбассе также рассказал в передаче «Свобода слова» про тайный документ, который ему ещё в 1993 году якобы показал Борис Ельцин.

Когда в 1993 году я беседовал с президентом России Борисом Ельциным. Он в один момент говорит: «Я хочу вам показать один документ по внешней политике РФ». Ему принесли этот документ и там написано: «Украина была, есть и будет в системе стратегических отношений России». Этот документ был утверждён российской Госдумой и потом стал основой российской политики, — заявил Кравчук.

Он отметил, что это обозначает лишь одно: «Сегодня Россия может отвезти войска, завтра назад повернуть, но это не меняет стратегической политики Москвы».

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский сам решит, куда ему ехать и как ему поступать по переговорам с Россией. Такое мнение выразил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он прокомментировал призыв главы делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президента Украины Леонида Кравчука, который ранее советовал Зеленскому не приезжать на переговоры с Владимиром Путиным в Москву.