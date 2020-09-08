Команда Тихановской не примет новые выборы, организованные Лукашенко

https://static.news.ru/photo/1e5bde72-f1fc-11ea-b122-fa163e074e61_660.jpg Анна Красулина Фото: facebook.com/unitedcivilparty

Пресс-секретарь кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина заявила, что оппозиция не примет изменение Конституции страны и новые президентские выборы от главы государства Александра Лукашенко.

По её словам, народ страны отказал Лукашенко в доверии. За 26 лет его правления люди убедились, что реформы и выборы, которые он проводит, не идут на пользу населению и государству.

Так что больше никаких выборов с Лукашенко, никаких реформ с Лукашенко, включая конституционную, — подчеркнула она.

Красулина отметила, что Лукашенко потерял легитимность после 9 августа, так как белорусы проголосовали за Тихановскую.

Не только проголосовал, но и уже месяц выходит на огромные демонстрации, которых никогда не видел Минск, организовывает забастовки, борется за свои права и свой выбор, — передаёт ТАСС.

Она добавила, что после репрессий со стороны силовиков в отношении задержанных на акциях 9-11 августа Лукашенко потерял «последние остатки легитимности в глазах народа».

В Белоруссии на протяжении почти месяца проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле. При этом заявил, что только он сейчас может защитить белорусов.