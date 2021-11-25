Киев затеял против Минска пограничную игру по западным нотам

Спецоперацию «Полесье» киевские власти объявили на границе с Белоруссией во вторник поздно вечером. В ней принимают участие пограничники, сотрудники силовых структур и военнослужащие Украины. Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы страны Владимир Никифоренко разместил на сайте своего ведомства заявление о том, что на украинско-белорусской границе сохраняется угроза возникновения миграционного кризиса и вероятность появления потока мигрантов. По его словам, перед участниками спецоперации поставлена задача не допустить нелегальных мигрантов в страну, для чего к границе выдвинуты подразделения погранслужбы, вооруженных сил, Нацгвардии и полиции. Отмечается, что им в помощь приданы боевая авиация и беспилотные аппараты.

На кадрах с границы, поступающих из различных информационных источников, запечатлены военные грузовики, военнослужащие в полной боевой экипировке. Украинские эксперты разделились в своих оценках происходящего. Некоторые из них одобрили спецоперацию, поскольку не доверяют президенту Белоруссии Александру Лукашенко, считая его ответственным за «провокацию с мигрантами». Политолог Виталий Портников в беседе с NEWS.ru выразил удивление: «Если бы украинские власти ничего не делали бы в этой ситуации для укрепления границ, то это можно было обсуждать, но они делают — границу надо укреплять!»

Украинский журналист Вячеслав Головченко заподозрил очередной сговор власти и олигархов, которые нашли для себя «доходный проект». В беседе с NEWS.ru он обратил внимание, что «эмоции, связанные с мигрантами» активно насаждают в обществе телекомпании олигархов.

Волнуются по этому поводу лишь старшая часть общества — в Украине телевизор уже не формирует повестку дня у активной части населения и среднего класса. Это дает повод предполагать, что данная ситуация — звено бизнес-процесса. Украинские силовики с удовольствием «принимают» новые дотации на укрепление границы. В городах западной Украины (Львов, Ивано-Франковск, Тернополь), следом за Киевом и Одессой, открываются новые рестораны халяльной еды, вводятся в меню блюда арабской кухни и активно зазывают арабских туристов на курорты, принадлежащие олигархам, — полагает собеседник NEWS.ru. Вячеслав Головченко Украинский журналист Украинский журналист

Бывший депутат Верховной Рады четырёх созывов Олег Царёв в беседе с NEWS.ru заявил, киевские власти преувеличивают опасность перехода границ мигрантами в политических целях, на самом деле выходцы с Ближнего Востока не хотят оставаться даже в Белоруссии, в которой уровень жизни выше, чем в Украине.

Даже Польша нужна мигрантам как транзитная страна, чтобы добраться до Германии. Украинский участок границы с Евросоюзом такой же укреплённый, как и белорусский. Эти пограничные движения Киеву нужны для других целей. [Президент Украины Владимир] Зеленский завидует польскому президенту [Анджею] Дуде, которому удалось решить многие как внутренние, так и внешние проблемы своей страны. Жители Украины это видят, — отметил бывший украинский депутат.

Украинские власти привыкли к благотворительности из США и Евросоюза, которая в последние годы стала сходить на нет. Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с NEWS.ru отметил, что цель нынешней операции Киева — показать Евросоюзу свою значимость.

Украина пытается послать Западу сигналы о полной лояльности. Киевских политиков можно сравнить с теми, кто смотрит подолгу в небо в надежде получить дары. Пограничная операция, на их взгляд, должна обратить на себя внимание западных столиц. На самом деле Полесье никаким мигрантам не нужно, но они покажут двух-трёх человек по телевидению и скажут, что опасность есть, — убеждён собеседник.

Киев, нагнетая обстановку на северной границе своей страны, пытается решить и внутренние проблемы. Олег Царёв обратил внимание на резкое ухудшение социально-экономической ситуации, которое отягощается наступлением холодов.

Грядут веерные отключения электроэнергии по всей Украине. Олигархи продолжают конфликтовать. Зеленского атакуют люди [американского финансиста​ Джорджа] Сороса. Всё это умножается надвигающейся экономической катастрофой и приводит к падению рейтинга украинского президента. Его популярность тает с каждым месяцем. И тут можно переключить внимание людей, как считает его окружение, на конфликт с Белоруссией, который мог бы спасти Зеленского, — заключил бывший депутат Верховной Рады.

Эксперты отмечают, что украинские власти не упустят шанса проявить солидарность с Латвией, заявившей устами своего президента Эгилса Левитса о строительстве пограничной стены с Белоруссией. Такую же стену предложило недавно построить и МВД Украины. Более того, Киеву выгодна показная критика Белоруссии ещё и для того, чтобы войти в хор западных обвинителей Лукашенко, затеявшего «гибридную войну» против Евросоюза.

Замерзающим на польской границе мигрантам крайне опасно нелегально пробираться через украинскую границу в Полесье, замечают хорошо знающие эту местность люди. Здесь расположены Пинские болота с площадью около 100 тыс. квадратных километров. Иностранцам с Ближнего Востока передвигаться в столь сложной местности опасно для жизни. Гораздо проще мигрантам вернуться в родные тёплые страны, что и сделала, по сообщению СМИ, 23 ноября первая группа из 118 человек. К возвращению готовятся следующие группы — приближающаяся зима может только ускорить этот процесс. По прогнозам синоптиков, минусовая температура придёт в западные области Белоруссии уже в начале декабря, а до конца ноября в районе госграницы с Польшей будут идти холодные дожди со снегом.