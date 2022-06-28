КГБ Белоруссии внес мужа Тихановской в террористический список

Фото: Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

Светлана Тихановская

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии включил мужа экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской Сергея в террористический список. Оппозиционер был признан виновным в преступлениях, которые предусмотрены статьей 130 и 293 УК республики, а именно: разжигание расовой розни, организация массовых беспорядков. В декабре 2021 года Тихановского осудили на 18 лет колонии.

Основанием для включения Тихановского в данный перечень является вступление в законную силу приговора о признании его «виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 130 «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» и 293 «Массовые беспорядки» Уголовного кодекса Республики Беларусь, — сказано в заявлении ведомства.

В 2020 году Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, однако ему было отказано в регистрации. Вместо Сергея на выборы пошла его супруга Светлана. Ее поддержали штабы других недопущенных кандидатов, и она стала главным соперником действующего президента Александра Лукашенко.

12 октября 2021 года было возбуждено новое уголовное дело против лидеров белорусской оппозиции Тихановской и Павла Латушко, уехавших за пределы Белоруссии. Их обвинили в создании псевдоорганов государственной власти и представительств за рубежом.