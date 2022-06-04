Казахстан сменит название марки нефти из-за санкций против России

Фото: cnpc-amg.kz

Казахстанская нефтегазовая компания «CNPC-Актобемунайгаз» сменит название марки нефти, поставляемой через российские морские порты, пишет агентство Reuters. Теперь она будет называется KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil). В компании посчитали необходимым «отделиться» от нефти российского производства, чтобы избежать возможных санкций и трудностей с финансированием.

Ввиду недавних значимых геополитических изменений… и во избежание негативных перемен для казахстанской нефти в связи с ее поставками через российские порты, с июня 2022 года нефти присвоено новое название — KEBCO, — говорится в сообщении.

Компания сменит название марки нефти в понедельник, 6 июня, сообщили агентству четыре источника в нефтяной компании, участвующих в поставках топлива через морские порты РФ. Нефтедобытчики Казахстана намерены получать больше дивидендов за поставки нефти и облегчить ее сбыт, если в документах будет четко указано, что нефть добыта не в России.

Опрошенные агентством трейдеры заявили, что ранее нефть казахстанского производства несколько раз по ошибке принималась за российскую.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что создание нефтяного картеля против России не даст результата. Он отметил, что и эмбарго со стороны Евросоюза не удалось ввести из-за экономических интересов ряда стран.