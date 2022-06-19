Казахстан приостановил транзит российского угля

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Железнодорожные составы с углем

Казахстан заблокировал российский уголь на своей территории из-за введенных против РФ европейских санкций, сообщает портал Vot-tak.tv. Еще в апреле на такой же шаг пошла Белоруссия.

Власти Казахстана заблокировали на своей территории 1700 вагонов с углем, — передает портал.

15 июня глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика будет соблюдать все санкции, наложенные странами Запада на Россию. Он рассказал, что если страна не будет следовать антироссийским рестрикциям, то против Нур-Султана будут введены вторичные ограничительные меры. Несмотря на это, работа с Москвой будет продолжена, добавил Токаев.

Позже Токаев сообщил, что Казахстан, скорее всего, не признает независимость ДНР и ЛНР. Он также назвал республики Донбасса квазигосударствами и добавил, что широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу.