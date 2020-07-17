Казахстан намерен в числе первых получить вакцину от COVID-19 из России

https://static.news.ru/photo/499d800a-c83e-11ea-84fe-fa163e074e61_660.jpg Аскар Мамин Фото: Сайт Премьер-Министра Казахстана/facebook.com

Казахстан рассчитывает одним из первых приобрести российскую вакцину от коронавируса, когда будет налажено её производство. Об этом премьер-министр этой страны Аскар Мамин рассказал главе кабмина РФ Михаилу Мишустину в ходе встречи «на полях» заседания Евразийского межправительственного совета в Минске.

Он подчеркнул, что в Казахстане внимательно следят за ходом испытаний препарата.

Мы рассчитываем на то, что когда начнётся промышленный выпуск вакцины с тем, чтобы Казахстан имел возможность приобрести партии вакцины в числе первых стран, имел возможность применить среди населения. Это очень важно, — цитирует Мамина РИА Новости.

Он также от лица республики поблагодарил Россию за помощь, оказанную в борьбе с COVID-19. Она выражалась в поставках лекарств и средств индивидуальной защиты, а также в решении направить в Казахстан российских специалистов.

Мамин подчеркнул, что медики республики получили важнейший опыт врачей из РФ, которые «приехали, работали и работают в разных регионах Казахстана».

Ранее, как писал NEWS.ru, министерство здравоохранения Казахстана назвало фейком сообщения из социальных сетей о якобы заражённых масках, доставленных из Китая. В ведомстве заверили, что все медицинские изделия и лекарственные средства, поступающие из других стран, проходят тщательную проверку.