Казахстан и Россия начали переговоры по вопросам миграции МИД Казахстана сообщил о переговорах с Россией по вопросам миграции

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Автомобильный пункт пропуска «Мариинский» на границе России и Казахстана

Казахстан и Россия приступили к переговорам по вопросам миграции. Контакты в настоящее время идут на уровне заинтересованных ведомств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы внешнеполитического ведомства республики.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что после объявления в России частичной мобилизации в страну стало приезжать большое количество россиян. Глава государства заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с российской стороной в связи с ростом числа прибывающих граждан. По данным МВД Казахстана, с 21 сентября в страну въехали более 200 тысяч граждан РФ, выезали из страны 147 тысяч.

Соответствующая работа проведена с заинтересованными министерствами и ведомствами двух стран, отвечающих за реализацию порядка въезда и выезда граждан. Как известно, в настоящее время основные вопросы в этой сфере урегулированы, — говорится в сообщении МИД Казахстана.

В казахском МИД подчеркнули стратегический характер сотрудничества между странами. Это подразумевает проведение перманентных многоуровневых переговоров, при которых происходит согласования возникающих вопросов и решение появляющихся проблем.

Ранее министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что Казахстан будет выдавать властям России уклонистов от мобилизации при определенных условиях. Выдача произойдет, если гражданин объявлен в международный розыск и в России против него возбуждено дело, при этом, инкриминируемое ему деяние в Казахстане также должно считаться преступлением.