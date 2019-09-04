В Казахстане с 2 сентября не утихают протесты против строительства в стране 55 китайских заводов. Митингующие в городах Жанаозен, Нур-Султан, Актоб и Шымкент требуют отменить намеченный на 11–12 сентября визит в Пекин президента Касым-Жомарта Токаева. Они считают, что Китай колонизирует их родину. Китайский посол в Казахстане назвал эти обвинения абсурдными и объяснил их влиянием «неких сил», которые хотят помешать развитию отношений Пекина и Нур-Султана.

Протесты вспыхнули 2 сентября и продолжились 3 и 4 сентября. Около ста жителей Жанаозена собрались возле здания акимата (регионального органа исполнительной власти) и потребовали расторгнуть межправительственное соглашение с Китаем, подразумевающее строительство 55 китайских заводов на территории Казахстана. Демонстранты также призвали президента страны Касым-Жомарта Токаева отменить запланированный визит в Китай и переговоры с руководителем КНР Си Цзиньпином. В Нур-Султане, Актобе и Шымкенте также прошли акции протеста против китайской экспансии, но в них приняли участие всего несколько человек.

Я понимаю: зарплата, карьера, кредиты, я сам без работы, но земля выше, национальные интересы выше, — приводит слова одного из демонстрантов Аслана Курманбаева местный новостной ресурс «Vласть». — Право на недропользование должно быть национализировано.

Чжан Сяо kz.china-embassy.org

Акции протеста вынудили вмешаться в ситуацию посла КНР в Казахстане Чжан Сяо. В ходе одного из запланированных мероприятий посольства он назвал «чепухой» утверждения о китайской экспансии в стране. Он обратил внимание на тот факт, что КНР даже не входит в тройку крупнейших иностранных инвесторов Казахстана, поэтому высказывания митингующих, по его словам, «наивные и смешные». Посол подчеркнул, что цель собравшихся — предотвратить важный для двусторонних отношений визит президента Токаева в Пекин.

Предполагается, что за этими митингующими ораторами стоят некие силы, которые поспособствовали, подтолкнули, стараясь разжечь, мягко говоря, отрицательное негативное настроение населения против Китая и против развития наших двусторонних отношений, — заявил посол Чжан Сяо.

Как подчеркнул в разговоре с News.ru старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов, ксенофобия и страхи по поводу китайской экспансии не являются чем-то принципиально новым для Казахстана. Они возникли ещё до распада СССР и были продиктованы близостью границ двух государств. После того как Казахстан обрёл независимость, встал вопрос о демаркации границ. В результате этого процесса значительная часть территорий, считавшихся спорными, была передана Китаю. И хотя они не были заселены и представляли из себя пустыни и горы, это создало антикитайские настроения как среди жителей приграничных районов, так и в рядах казахстанской интеллигенции.

По мере расширения экономического сотрудничества с Китаем, особенно в сфере энергетики, когда завершилось вхождение китайского бизнеса в капитал крупных нефтегазовых предприятий Казахстана, недовольство народа подкрепилось ещё и опасениями бизнеса. С одной стороны, он нуждается в китайских инвестициях, с другой — не готов работать абсолютно по всем правилам, которые предлагают китайцы. В период после экономических кризисов 2007, 2011, 2014 годов, когда лихорадило цены на нефть (а это один из главных экспортных товаров Казахстана), усиливалось заимствование из Китая кредитов. В попытке отыграть это усилились и антикитайские настроения. Григорий Лукьянов старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам

Эксперт добавил, что в последние годы к беспокойству казахов добавился фактор китайского «Нового шёлкового пути». Амбициозная экономическая инициатива прокладки новых путей поставки китайских товаров проходит в том числе через Казахстан. Но Китай не ограничивается экономическими инвестициями, он хочет их защищать. Это подразумевает сотрудничество китайских и казахстанских властей по линии безопасности, которое беспокоит население Казахстана. Кроме того, широко известно, что Пекин привозит китайских рабочих на свои заводы, поэтому такие предприятия приносят мало дивидендов местным жителям.