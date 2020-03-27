https://static.news.ru/photo/b2e4acb6-7035-11ea-a61c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владислав Воднев/РИА Новости

Полицейские в казахстанской столице Нур-Султане задержали организаторов молодёжной вечеринки, которая прошла в ночь на 27 марта вопреки введённому чрезвычайному положению и карантину.

Силовики от осведомителя узнали, где и когда пройдёт закрытая вечеринка, гостям которой обещали конфиденциальность, спа-услуги, караоке и бар. Участниками мероприятия оказались 24 человека в возрасте от 25 до 28 лет — всех задержали полицейские.

По информации Lenta.ru, на двух задержанных составили административные протоколы за нарушение режима чрезвычайной ситуации. Со дня введения карантина казахстанская полиция выявила 103 заведения, которые продолжили работать после запрета.

Число заражённых коронавирусом в Казахстане достигло 124 человек, один погиб.

Как писал NEWS.ru, мировая пандемия коронавируса затронула почти все государства, число подтверждённых случаев заражения приблизилось к 543 тысячам. Лидером по числу инфицированных 27 марта стали Соединённые Штаты, оказавшиеся первой страной, где заразилось больше жителей, чем в Китае.