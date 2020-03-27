Полицейские в казахстанской столице Нур-Султане задержали организаторов молодёжной вечеринки, которая прошла в ночь на 27 марта вопреки введённому чрезвычайному положению и карантину.
Силовики от осведомителя узнали, где и когда пройдёт закрытая вечеринка, гостям которой обещали конфиденциальность, спа-услуги, караоке и бар. Участниками мероприятия оказались 24 человека в возрасте от 25 до 28 лет — всех задержали полицейские.
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Число заражённых коронавирусом в Казахстане достигло 124 человек, один погиб.
Как писал NEWS.ru, мировая пандемия коронавируса затронула почти все государства, число подтверждённых случаев заражения приблизилось к 543 тысячам. Лидером по числу инфицированных 27 марта стали Соединённые Штаты, оказавшиеся первой страной, где заразилось больше жителей, чем в Китае.
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