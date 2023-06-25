Как Лукашенко смог договориться с Пригожиным, что будет с ЧВК «Вагнер» Президент Белоруссии Александр Лукашенко помог России остановить попытку вооруженного мятежа

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Шутка о том, что отныне в России 24 июня будут отмечать Картофельный спас, отразила тот момент, когда всю страну отпустило после величайшего напряжения. Пожалуй, со времен так называемого Корниловского мятежа ничего подобного в России не было. С самого начала многие задавали себе вопрос, почему же никто, как тогда казалось, не пытается вступить в прямые переговоры с Евгением Пригожиным, зато бросились рыть котлованы на шоссе. Ведь власти постоянно подтверждают готовность начать переговоры даже с украинскими националистами, а тут проблема с мужиками, которые хорошенько сбили спесь с ВСУ в зоне СВО. Но оказалось, что переговоры шли — без огласки и излишнего нагнетания.

Почему именно Лукашенко

Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, Лукашенко сам вызвался в переговорщики. Жесткий не меньше Пригожина и знакомый с ним, как говорят, 20 лет. Конечно, к организации переговоров были причастны и другие видные сановники. Но тут важно еще вспомнить эпизод трехлетней давности, когда в одном из санаториев Белоруссии белорусские спецслужбы обнаружили и задержали несколько десятков «боевиков из России», якобы прибывших совершить в республике переворот.

Фото: president.gov.by Александр Лукашенко

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Потом выяснилось, что только случай провалил тонкую комбинацию СБУ и ЦРУ, под благовидным предлогом охраны нефтяных разработок на Ближнем Востоке выманивших ряд профессионалов из России, которых должны были арестовать во время пересадки в Киеве и публично судить за участие в донбасских событиях. Таким образом Запад хотел в очередной раз скомпрометировать Россию. Но самолет случайно сел в Минске.

Тогда Лукашенко быстро разобрался в ситуации и, видимо, мог контактировать с Пригожиным. А такое не забывается.

Долг платежом красен

В некотором смысле можно говорить и о том, что Лукашенко расплатился с Россией за твердую поддержку его позиции во время попытки совершить в Минске классическую цветную революцию. И если еще вчера кто-то морщился, говоря о том, что многовекторный Батька — один из союзников России, то это тот случай, когда друзья познаются в беде.

Ничего пока детально не ясно с заключенным Лукашенко и Пригожиным соглашением. Кроме того, что в результате вагнеровцы возвращаются в свой лагерь, а Пригожин, с которого снимаются страшные обвинения в призыве к вооруженному мятежу, отбывает в Белоруссию. Остается только гадать о его дальнейшем пути и о судьбе самой ЧВК. Будет ли она переформатирована? Будет ли принят закон о ЧВК или все подобные формирования перейдут под крыло Минобороны?

Впрочем, надо помнить, что существуют межправительственные соглашения с рядом африканских стран, становящимися важными партнерами для России. И на основании этих соглашений инструкторы ЧВК оказывают действенную поддержку местным правительствам. Эффективность такой поддержки уже данность африканского континента. Так что есть государственные вопросы поважнее амбиций некоторых частных лиц.

Сложнейший тест для всей системы

Выступление вагнеровцев, что бы ни подтолкнуло их к такому рискованному демаршу, стало краш-тестом для всей государственной системы. Тестом не только на лояльность, но и на здравомыслие, стойкость и даже личное мужество. Остается только пожалеть очередную порцию «испуганных патриотов», что бросились скупать последние авиабилеты в Армению за 200 тысяч рублей.

Эдакий сейсмический толчок прошел по всем государственным этажам, вызвав противоречивые реакции. И вряд ли все останется так, как было до 24 июня. Дело даже не в возможных отставках, а гораздо глубже.