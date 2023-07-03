«Изменился до неузнаваемости»: новые фото исхудавшего Саакашвили Бывший президент Грузии принял участие в онлайн-заседании Тбилисского городского суда

Фото: @MtavariChannel

Михаил Саакашвили

Грузинское издание Mtavari опубликовало кадры с онлайн-заседания Тбилисского городского суда, к которому подключился экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Он показал, как похудел за время содержания под стражей. На кадрах видно впалые щеки бывшего главы государства, торчащие ребра и ввалившийся живот.

Врачи отмечают, что до задержания политика в 2021 году он был практически здоров. Все имеющиеся на сегодняшний день заболевания, по словам медиков, развились после его ареста. У него были выявлены лихорадка неясной этиологии, анорексия, быстрая потеря массы тела, а также боли в мышцах. Причем врачи Саакашвили заявили, что вылечить его уже практически невозможно.

В мае этого года ЕСПЧ отклонил просьбу адвокатов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о его переводе на лечение в европейскую клинику в Варшаве. По мнению грузинского политолога Ники Читадзе, права человека должны быть защищены.

«Саакашвили находится при смерти. Возникает вопрос о компетенции судей ЕСПЧ, хотя мы не раз убеждались, что в западных демократических структурах есть конкретные люди, которые настроены не демократически. В данном случае создается впечатление, что они приняли сторону властей Грузии», — поделился с NEWS.ru Читадзе.

Политик был задержан на территории Грузии 1 октября 2021 года после возвращения туда спустя восемь лет. На него заведено несколько дел. Ранее он был заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, получив три и шесть лет лишения свободы соответственно. Кроме того, суды рассматривают дела о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате государственных бюджетных средств.

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