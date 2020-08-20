Итальянских журналистов не пустили в Белоруссию

Власти Белоруссии не пустили в страну нескольких журналистов, среди которых были сотрудники итальянского гостелевидения. Их задержали в аэропорту Минска, где они провели по меньшей мере 12 часов.
Как сообщает канал Rai News 24, власти не назвали причину задержания журналистов. Полиция проверила их паспорта и багаж.
Женщины и мужчины до момента посадки на первый рейс в Милан были разделены по разным помещениям.
Отмечается, что сотрудникам телевидения оказывалась помощь итальянского посольства в Белоруссии.
В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила Светлана Тихановская.
Как ранее писал NEWS.ru, в Белоруссии усилили охрану государственной границы. Особый акцент был сделан на западном направлении.
Добавьте наши новости в избранные источники