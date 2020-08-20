Итальянских журналистов не пустили в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/fcab67fa-e2e9-11ea-bccb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ole Spata/dpa/Global Look Press

Власти Белоруссии не пустили в страну нескольких журналистов, среди которых были сотрудники итальянского гостелевидения. Их задержали в аэропорту Минска, где они провели по меньшей мере 12 часов.

Как сообщает канал Rai News 24, власти не назвали причину задержания журналистов. Полиция проверила их паспорта и багаж.

Женщины и мужчины до момента посадки на первый рейс в Милан были разделены по разным помещениям.

Отмечается, что сотрудникам телевидения оказывалась помощь итальянского посольства в Белоруссии.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила Светлана Тихановская.

Как ранее писал NEWS.ru, в Белоруссии усилили охрану государственной границы. Особый акцент был сделан на западном направлении.