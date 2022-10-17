Игры с Макроном: Ереван надеется перехитрить Москву и Баку с помощью ЕС Миссия европейских наблюдателей скоро начнет действовать на армяно-азербайджанской границе. Но стоит ли ждать от нее помощи в урегулировании?

Фото: primeminister.am

Азербайджан и Армения обратили особое внимание на заседание глав МИД Евросоюза, которое прошло 17 октября в Люксембурге. И неудивительно — министры из 27 европейских стран на этой встрече согласовали гражданскую миссию на границе Армении и Азербайджана, инициатором которой первоначально выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как оказалось, все будет происходить очень быстро. Из-за срочности решено даже не ждать, пока прибудет команда наблюдателей из Европы, а направить туда представителей европейской миссии из соседней Грузии.

Теперь на границе Армении и Азербайджана в течении двух месяцев (такой максимальный срок заявлен в официальном заявлении ЕС) будут располагаться до 40 наблюдателей. Изначально, кстати, армянская сторона писала, что будет 400 наблюдателей, но их оказалось в десять раз меньше. Такое бывает.

Интересно, что такой же дедлайн — два месяца — стоит для подписания мирного договора между Баку и Ереваном. Предполагается, что эти 40 наблюдателей должны каким-то образом, по выражению Борреля, «выстроить меры доверия в условиях нестабильности, которая создает риск для жизни людей и представляет угрозу для процесса урегулирования конфликта». Надо отметить, что миссия расположится только на стороне Армении — президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку от наблюдателей у себя категорически отказывается, не видя в этом необходимости. Что же касается наблюдателей на границе с армянской стороны, то Баку надеется, что миссия ЕС поможет провести делимитацию армяно-азербайджанской границы и приблизит стороны к заключению мира, поэтому азербайджанцы готовы сотрудничать.

О самой миссии пока известно не столь много. Скорее всего, в нее войдут представители силовых ведомств Франции и ряда других стран ЕС. При этом не стоит забывать, что европейские наблюдатели могут изучать местность и получать информацию о локации российских войск на территории Армении, о численности личного состава и военной техники.

Интересно, что до недавнего времени Запад не принимал никакого участия в процессах на Южном Кавказе. Во время второй войны в Карабахе европейские и американские чиновники ограничивались лишь протокольными заявлениями с сухими призывами к миру. Однако после размещения российского миротворческого контингента в Карабахе Евросоюз начал активно соперничать с Москвой за влияние и теперь Брюссель называет Южный Кавказ «ключевым регионом», а своих целей достигает руками давнишнего союзника России — Армении. И тут существует опасность, что вмешательство ЕС вновь обострит ситуацию в многострадальном регионе, причем как раз в тот момент, когда Баку и Ереван максимально близко подошли к подписанию мирного договора.

Фото: president.az

Изначально решение о введении гражданской миссии ЕС на территорию Армении было принято на саммите лидеров Евросоюза 6 октября в Праге. Тогда в традиционный «брюссельский формат» переговоров по урегулированию на Южном Кавказе помимо Алиева, Пашиняна и президента Европарламента Шарля Мишеля вклинился и президент Франции Эммануэль Макрон. Очевидно, что именно он и помог Пашиняну продавить идею направить в регион гражданскую миссию ЕС, о которой давно говорили армянские власти. А ровно через неделю после пражского саммита Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, будто Азербайджан инициировал карабахскую войну и якобы в этом ему помогла Россия, чтобы «ослабить Армению». Играя на контрасте, французский президент пообещал, что никогда «не бросит армянский народ» и что именно для его защиты ЕС развернет новую миссию.

Реакция Баку оказалась предсказуемой. Алиев заявил, что нынешнее французское руководство перечеркнуло историю дружественных и сбалансированных отношений между Парижем к Баку. Кремль тоже остался крайне недоволен, а президент России Владимир Путин пообещал даже отдельно обсудить инсинуации французского коллеги.

С удивлением прочитал комментарии президента Франции. Считаю, что в этих заявлениях отсутствует понимание хода самого конфликта и, судя по всему, информация о позиции сторон. Поэтому они прозвучали некорректно. Но, как будет возможность, надо это пообсуждать с французским лидером. В любом случае Россия всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и вопросы, связанные с Карабахом и вокруг него, — отметил российский президент, выступая на саммите СНГ в Астане.

Европейский опыт попыток урегулировать конфликтную ситуацию на Южном Кавказе все последние 30 лет был не особо удачным. Созданная в 1992 году Минская группа (МГ) ОБСЕ (РФ, США, Франция) за 30 лет своего существования не смогла посадить стороны за стол переговоров и найти консенсус. Зато это удалось сделать России в одиночку. В ноябре 2020 года Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали трехстороннее заявление, благодаря которому на некоторые территории Карабаха был введен российский миротворческий контингент. Так, Москва стала ключевым игроком на Южном Кавказе, стараясь помирить своих азербайджанских и армянских друзей.

Однако теперь, когда, казалось бы, ситуация начала выправляться в лучшую сторону и появились шансы подписать до конца года долгожданное мирное соглашение между Баку и Ереваном, тем самым избавив мир хотя бы от одной горячей точки, на сцене появляется новый игрок — Макрон, преследующий свои интересы. И есть сильное опасение, что его интересы не имеют ничего общего с установлением мира на Южном Кавказе. Зато они хорошо коррелируют с устремлениями Пашиняна, для которого главное сейчас — найти лазейку, позволяющую затянуть подписание мирного договора и выполнение условий Баку, в первую очередь — открытия Зангезурского коридора из Азербайджана в эксклав Нахичевань через армянский регион Сюник. Учитывая конфронтацию Москвы и Запада на фоне украинского кризиса, Пашинян решил воспользоваться ситуацией и столкнуть интересы сторон еще и на Южном Кавказе. Париж для этого подходит как нельзя лучше. Не секрет, что во французском сенате есть сильное армянское лобби. Так, сразу после окончания второй войны в Карабахе в 2020 году законодатели Пятой республики опубликовали резолюцию с требованием не отдавать Карабах Азербайджану. А 15 ноября сенат Франции рассмотрит резолюцию, обвиняющую Баку в нарушении прав человека и международного права. При этом Макрон обещает Пашиняну (равно как и президенту Украины Владимиру Зеленскому) полную поддержку, тем самым пытаясь ослабить влияние России в Закавказье.

Но зачем это нужно самому Макрону? Неужели ради мира на Южном Кавказе? Скорее всего, это лишь повод, тем более, что принести туда мир, поддерживая лишь одну сторону, будет затруднительно, и дальновидный французский президент уж наверняка это понимает.

А вот закрепиться в стратегическом регионе, важном как для России, так и для Турции, Ближнего и Среднего Востока — очень понятный шаг. И неважно, что это Закавказье, регион, где пересекаются самые разные интересы и примирить их все между собой практически невозможно, а каждый необдуманный шаг может аукнуться новой войной. Зато это будет ход, показывающий расширение влияния Франции, претендующей на лидерство в ЕС. Приход Франции в Армению осложнит жизнь Турции, ведь, как известно, Париж и Анкара находятся сейчас не в лучших отношениях, в том числе потому, что Франция поддерживает Грецию. Плюс, Франция сильно обижена на Россию из-за усиления влияния Москвы в Западной Африке — традиционной вотчине Парижа.

И главное — Франция, похоже, стремится использовать Армению как рычаг давления на Россию, пока та отвлечена на Украину. При этом у Макрона есть сильный козырь — Ереван поддерживает французское участие в урегулировании, так что все законно.

Как пишет французский востоковед и публицист армянского происхождения Тигран Егавян, «у Франции традиционно нет интересов, которые нужно защищать на Южном Кавказе, но последний представляет собой рычаг силы в рамках Минской группы ОБСЕ. Это способ для Парижа сохранить свою позицию, несмотря на структурные слабости его дипломатии, которая была унижена чередой ошибок в Ливии и Сирии, а также неудачной попыткой Макрона разрешить кризис в Ливане. <...> Франция должна внести свой вклад в подготовку новых армянских элит».

Фото: primeminister.am

Что примечательно, Франция на этом пути рискует остаться в одиночестве. Как известно, некоторые европейские страны заключили долгосрочные контракты на поставки азербайджанского газа, и в условиях энергетического кризиса они вряд ли рискнут потерять хорошие отношения с Баку. А в НАТО руки Парижа связала Турция. Впрочем, Макрон обещал, что не продаст дружбу с Арменией «ни за какие деньги и газ», чем вызвал восторженную реакцию в Ереване.

Пытаясь показать на публику, что Ереван остается приверженным союзничеству с Россией, армянский премьер не раз заявлял о готовности расположить вместе с миссией ЕС также и наблюдателей из ОДКБ. О такой возможности заявил и глава МИД России Сергей Лавров 14 октября на саммите СНГ в Астане. Но проблема в том, что в настоящий момент в ОДКБ председательствует Армения и, соответственно, совещание по вводу наблюдателей от ОДКБ должна созывать именно она. Однако Ереван не идет на это, вероятно, в надежде выиграть больше времени для своих западных партнеров, которые уже вечером в понедельник прибыли на территорию Армении.

Тем временем Баку, который армянская сторона обвиняла в сотрудничестве с ЕС, показывает полную приверженность стратегическому партнерству с Москвой, надеясь на реализацию всех договоренностей, которые были подписаны при посредничестве российского лидера. Алиев не раз заявлял, что именно Россия и «никакая другая страна» остановила кровопролитие во время военных столкновений в регионе, в том числе и в ходе недавней конфронтации на границе. Тем временем Ереван намеренно привлекает европейцев к процессам на Южном Кавказе и создает угрозу очередного противостояния в регионе. Только теперь сторонами конфликта будут не Баку и Ереван, а Москва и Брюссель.