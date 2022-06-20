Хасбулатов рассказал, почему Украина отвернулась от России Руслан Хасбулатов: Черномырдин и Зурабов провалили задачи России на Украине

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Руслан Хасбулатов

Украина набрала «антироссийскую скорость» в том числе из-за непрофессиональной работы послов РФ Михаила Зурабова и Виктора Черномырдина, заявил в интервью NEWS.ru последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. При этом он признал, что в 90-е годы невозможно было предсказать нынешнюю ситуацию на Украине.

Зурабова назначили послом в Киев. Он там ничего полезного не сделал. А это же огромная страна-сосед, в которой должен работать самый опытный дипломат в России с огромным аналитическим аппаратом. Чем там занимался Зурабов — только он и знает. А до Зурабова послом работал Виктор Черномырдин. Я очень хорошо знал этого человека и потому искренне удивлялся: что он там мог вообще сделать? Ну, не тянул он на посла, прежде всего, по своим интеллектуальным качествам. Вот эти два «великих посла» и провалили свою работу, — сказал Хасбулатов.

Он напомнил, что когда в Киеве вспыхнул майдан, то в ситуацию сразу же вмешались европейские страны и президент Виктор Янукович был свергнут, а «эти послы прежде докладывали президенту Путину, что всё нормально, всё хорошо».

Поэтому нам не надо снимать с себя часть вины за происходящее на Украине, — считает Руслан Хасбулатов.

Политик отметил, что Украина теперь надеется на Запад, как Россия в 90-е годы. Это, по мнению Хасбулатова — ошибочная позиция.

В какой-то степени на Украине повторяются наши ошибки 1990-х годов — Запад, мол, поможет! Безудержная вера в Запад. Она повторилась там в более тяжёлой и длительной фазе, — заключил Хасбулатов.

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