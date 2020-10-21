Грузинские силовики завершили операцию по освобождению заложников в Зугдиди

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Силовики завершили спецоперацию в Зугдиди, где вооружённый мужчина ворвался в филиал банка Грузии и взял в заложники людей.

В данное время все заложники освобождены, а преступник был задержан, сообщает местное телевидение.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал терактом инцидент в Зугдиди, где вооружённый мужчина захватил филиал банка Грузии и взял в заложники 19 человек. Вскоре один из заложников с позволения преступника связался с местной телекомпанией. Ираклий Кварацхелия — так его зовут — пояснил, что может говорить только то, что ему прикажут. Он рассказал, что злоумышленник готов взорвать гранату в случае попытки насильственного освобождения заложников.

До этого злоумышленник отпустил из здания банка пожилых заложников. Кроме того, несколько человек смогли сбежать через крышу и спуститься по пожарной лестнице.

Инцидент произошёл 21 октября. Мужчина ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он потребовал $500 тысяч. МВД Грузии призвало представителей СМИ не транслировать в прямом эфире кадры спецоперации, которая длится уже несколько часов, писал NEWS.ru.