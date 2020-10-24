Грузинская полиция установила личность захватчика заложников в банке

https://static.news.ru/photo/8257e9e8-16b9-11eb-9067-fa163e074e61_660.jpg Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Сотрудники полиции Грузии идентифицировали человека, который 21 октября напал на отделение банка в Зугдиди и взял в заложники посетителей и персонал.

Грузинское МВД распространило заявление, в котором указывается, что личность нападавшего установлена по итогу проведённых комплексных следственно-оперативных и поисковых мероприятий. При этом ведомство не назвало имени подозреваемого, передаёт ТАСС.

Министерство призвало СМИ не публиковать фотографии преступника, если такие снимки окажутся в распоряжении журналистов. В МВД считают, что излишняя публичность может повредить следственным действиям, так как напавший на банк всё ещё на свободе.

Инцидент с нападением произошёл 21 октября. Мужчина ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он потребовал $500 тысяч. МВД страны просило СМИ не транслировать в прямом эфире кадры спецоперации по освобождению людей.

Заложников в итоге удалось освободить, при этом никто не пострадал, писал NEWS.ru. Изначально сообщалось, что захватчика задержали, однако позже выяснилось, что он скрылся — вероятно, ему заплатили требуемую сумму. Также ряд СМИ приводили данные о том, что нападавших было двое.