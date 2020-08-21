Глава ВЦИОМа объяснил появление фейков о рейтинге Лукашенко

https://static.news.ru/photo/e77741aa-e47a-11ea-8484-fa163e074e61_660.jpg Валерий Федоров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К появлению фейков о рейтинге президента Белоруссии Александра Лукашенко привёл контроль за проведением социологических опросов. Об этом заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

По его словам, существуют режимы, при которых власть контролирует социологические исследования, так как они несут опасность. Это касается и белорусского руководства.

Сказали, что «у нас опросы должны делать только правильные организации». А правильные — это те, кому мы дадим аккредитацию. Поэтому опросов там почти не проводится, — сказал Фёдоров на форуме «Территория смыслов».

По словам главы ВЦИОМа, подобными действиями Лукашенко «сам себе выстрелил в ногу». По его мнению, в ходе избирательной кампании ему следовало интересоваться политическими предпочтениями населения, так как в противном случае становится непонятно, какие рейтинги у кандидатов в президенты страны, передаёт ТАСС.

Вот тут и начинаются фейки. Никто никаких опросов не проводит, но сообщается, что по неким секретным данным социологических опросов, у Лукашенко рейтинг 3%, — заявил Фёдоров.

Это, отметил глава ВЦИОМа, указывает на необходимость проведения независимых социологических исследований.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, находящийся у власти 26 лет, утратил политическое чутьё и не может найти верный тон в разговоре с жителями республики. Ему следует поучиться у российского лидера Владимира Путина, который всегда идёт на диалог с оппозицией. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Константин Затулин.