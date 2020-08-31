Глава МВД Белоруссии заявил, что в республике нет силовиков из РФ

https://static.news.ru/photo/009a973e-eb99-11ea-a61c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

На данное время на территории Белоруссии никто не видел ни одного российского военнослужащего. С таким заявлением выступил министр внутренних дел республики Юрий Караев.

Глава силового ведомства подчеркнул, что также в стране не было замечено ни одного росгвардейца.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что им был создан резерв из силовиков для помощи правоохранителям в Белоруссии. По словам российского лидера, это решение было принято по инициативе Александра Лукашенко. Президент отметил, что резерв может быть задействован в случае необходимости.

Ни одного российского военнослужащего, или полицейского, или росгвардейца пока на территории Белоруссии никто не видел, — цитирует главу МВД республики телеканал RT.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. На них победил Лукашенко, который набрал 80,1% голосов, у его соперницы Светланы Тихановской — 10,1%. Оппозиция посчитала выборы сфальсифицированными, после этого люди вышли на улицы — начались массовые акции протеста, сопровождающиеся жёсткими задержаниями участников мероприятий со стороны силовиков. Лукашенко убеждён, что в стране пытаются провести «цветную революцию». Результаты выборов также не признали в Европе.

Как передавал NEWS.ru, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в разговоре с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто прокомментировала заявление Путина о создании силового резерва для возможной отправки на территорию республики.

По словам политика, она обеспокоена подобными планами главы РФ. Тихановская сказала, что в Белоруссии происходит мирный протест против режима, который пытается узурпировать власть и украсть выборы.