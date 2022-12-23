Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в имитации мирного процесса

Фото: Florian Gaertner/photothek.de vi/Global Look Press

Джейхун Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, что Армения имитирует переговорный процесс в связи с ситуацией в Карабахе и вокруг Лачинского коридора. Трансляцию выступления ведет RuTube-канал «Спутник». По словам Байрамова, армянская сторона представила новый пакет предложений по мирному договору, одновременно сообщив, что Азербайджан якобы отказывается от участия в переговорах.

В армянском пакете по мирному договору нет ничего нового, Армения вновь создает имитацию переговорного процесса, — подчеркнул Байрамов.

Ранее Лавров выразил сожаление, что армянская сторона отказалась от трехсторонней встречи, и отметил, что Ереван решил в последний момент не участвовать в мероприятии. До этого министры провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в зоне ответственности российского миротворческого контингента, обострившуюся после перекрытия Лачинского коридора. Также Лавров подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей об обеспечении беспрепятственной связи между Карабахом и Арменией по Лачинскому коридору.