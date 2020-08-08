Глава ЦИК Белоруссии сравнила уровень кандидатов в президенты

https://static.news.ru/photo/5c7b9620-da0f-11ea-be68-fa163e074e61_660.jpg Лидия Ермошина Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина не считает кандидатов в президенты республики равными «по уровню», поэтому особой конкуренции между ними не видит.

Конкуренция хороша тогда, когда кандидаты-конкуренты действительно примерно равны по уровню. Я не могу сказать этого о наших выборах. Мы можем усомниться в конкуренции, но можем сказать об альтернативе. И это даёт возможность избирателю определиться с выбором, — заявила в эфире телеканала «Беларусь 1» Ермошина.

Как писал NEWS.ru, 9 августа в 8:00 открылись более 5 тыс. участков для голосования на выборах президента Белоруссии. Они будут работать до 20:00. Всего в списки избирателей внесены 6 844 932 гражданина страны. На участках в воинских частях (13), санаториях, профилакториях, домах отдыха и больницах (231) голосование может закончиться ранее 20:00, если проголосуют все избиратели, включённые в список. Явка избирателей на досрочном голосовании за пять дней составила 41,7%.

Главным конкурентом белорусского лидера Александра Лукашенко на выборах стала Светлана Тихановская, которая баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.