Глава Белоруссии потребовал защитить учителей от нападок

https://static.news.ru/photo/0006e788-e5ee-11ea-a27b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Global Look Press

Глава Белоруссии Александр Лукашенко потребовал защитить учителей в школах от нападок. Политик также напомнил о существовании государственной идеологии.

Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жёстко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей <...> Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться, — цитирует президента страны агентство БелТА.

Он добавил, что те, кто не желает следовать государственной идеологии, не должны работать в школах, и об этом «надо говорить прямо».

Учителя по традиции входят в состав участковых избирательных комиссий. Во время выборов главы Белоруссии на некоторых пунктах для голосования разгорались конфликты, когда жители страны просили предоставить итоговые протоколы, а представители УИК отказывались сделать это.

Ранее NEWS.ru писал, что МВД Белоруссии оформило 79 протоколов об административных нарушениях после массовых акций, прошедших 23 августа 2020 года, заявили в пресс-службе ведомства. По словам представителей министерства, в мероприятиях приняли участие 20 тысяч граждан. СМИ насчитали от 150 до 250 тысяч протестующих.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста не согласных с итогами президентских выборов. По официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.