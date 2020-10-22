Глава Азербайджана рассказал о временных ограничениях в соцсетях в стране

https://static.news.ru/photo/13b1c118-1500-11eb-b276-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Временные ограничения в работе социальных сетей действуют в Азербайджане, заявил президент страны Ильхам Алиев.

По его словам, ограничения были введены после начала боевых столкновений в Нагорном Карабахе.

Мы объявили своему народу, что это вопрос национальной безопасности, потому что в такой ситуации мы должны защищать нашу информационную систему от армянской провокации. Таким образом, это носит временный характер, — пояснил он.

Алиев отметил, что ограничения будут сняты после того, как активная фаза столкновений завершится. При этом он уточнил, что сфера охвата Интернета очень широкая — свыше 80% азербайджанцев являются пользователями Интернета, передаёт Nikkei.

Как писал NEWS.ru, ранее Алиев сообщил, что добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе в одностороннем порядке невозможно. По его словам, при нападении страна должна не только защитить себя, но и перейти в контрнаступление.