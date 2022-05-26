Гагаузия отвергла ЛГБТ-увлечение Молдавии Чем ближе Кишинев к ЕС, тем громче протесты в Гагаузии, где живет «самый славянский из всех неславянских народов»

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Парламент Гагаузии принял постановление «О запрете пропаганды нетрадиционных отношений, ЛГБТ на территории АТО Гагаузия (Гагауз Ери)». Депутаты посчитали недопустимым проведения фестиваля ЛГБТ-сообщества «Молдова Прайд», который запланирован на 13–19 июня. В своих выступлениях гагаузские парламентарии подчёркивали: пропаганда нетрадиционных взаимоотношений между людьми «идет в ущерб христианским устоям». Также парламент проголосовал за декларацию, в которой выразил беспокойство политической ситуацией в Молдавии. В этом документе депутаты обвинили центральную власть в «политических репрессиях и расправах над оппозицией». Аналитики тем временем говорят об углубляющемся расколе между Кишинёвом и гагаузской автономией на фоне как новых попыток Молдавии вступить в Евросоюз, так и специальной военной операции РФ на территории Украины.

Гагаузская тяга к Москве испокон веков

Гагаузы впервые провозгласили свою автономию на исходе советской власти. 12 ноября 1989 года чрезвычайный съезд гагаузского народа объявил об образовании Гагаузской автономной Советской Социалистической Республики в составе Молдавской ССР. Но власти в Кишинёве признали это решение антиконституционным. Тогда в августе 1990 года съезд народных депутатов степного юга Молдавской ССР объявил о создании Гагаузской Республики в составе СССР. Кишинёв вновь ответил категорическим несогласием, точнее «Походом на Гагаузию» — маршем 50 тысяч добровольцев в сопровождении милиции в центр гагаузского региона — город Комрат. Верховный Совет Молдавии признал работу съезда незаконной и прислал следственную бригаду для возбуждения уголовных дел против активистов движения «Гагауз халкы». От репрессий инициаторов гагаузской самостоятельности спас только ввод частей Советской армии и внутренних войск МВД СССР. Гагаузская Республика де-факто просуществовала четыре года, пока Кишинёв не договорился с её лидерами о мирной интеграции региона в молдавское государство на правах автономии.

Гагаузы — самобытный и малочисленный народ, говорящий на языке тюркской группы, но исповедующий в подавляющем большинстве православие. Из 250 тысяч гагаузов половина живёт в Молдавии. Остальные — в России, Болгарии, Турции, на Украине. Историки до сих пор не определились с окончательной версией происхождения народа. Согласно одной из них, это потомки огузов и печенегов, пришедших на Балканы с Северного Причерноморья, согласно другой — потомки турок-сельджуков. Кое-кто из историков называет гагаузов «отуреченными болгарами». Но, не вдаваясь в тонкости своего происхождения, гагаузы традиционно, как утверждают представители народа, тянутся к единоверной России, считая себя «самым славянским из всех неславянских народов».

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии И. Зенин/РИА Новости

В 2014 году они подтвердили свою духовную тягу к Москве на референдуме, чуть ли не единогласно (96% избирателей) проголосовав за право Гагаузии «на внешнее самоопределение» и вступление Молдавии в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Но молдавские власти референдум посчитали незаконным.

Когда Молдавию возглавляли президенты левого толка в лице Петра Лучинского, Владимира Воронина, Игоря Додона, гагаузская проблема ослабевала. Стоило лидерам страны активизироваться в вопросе вступления в Евросоюз или намекать на присоединение к Румынии, как тут же протестные заявления из Гагаузии звучали громче обычного.

После прихода во власть Майи Санду, лидера проевропейской Партии действия и солидарности Молдавии, образовалась очередная линия разлома между Кишинёвом и Комратом, отметил в беседе с NEWS.ru директор Социал-демократического института Молдавии, депутат парламента страны Богдан Цырдя.

Ещё во время президентских выборов в ноябре 2020 года, после которых во главе страны встала гражданка Румынии, проамериканский политик Майя Санду, Игорь Додон и его «Партия социалистов Республики Молдова» испытали на себе всю мощь натовских информационных ресурсов. В нынешнем году, после начала украинского конфликта активизировался [со стороны Запада] процесс взятия под контроль таких стран, как Украина, Молдова и Грузия. В Молдове усилился процесс милитаризации. Все эти процессы натолкнулись на сопротивление гагаузской автономии и усилили, естественно, противостояние властей с Приднестровьем. Богдан Цырдя директор Социал-демократического института Молдавии

Цырдя подчеркнул, что «90 процентов жителей Гагаузии остаются сторонниками дружбы с Россией и интеграции в Евразийский экономический союз». Они ратуют за традиционные ценности. Поэтому, когда парламент РМ ратифицирует Стамбульскую конвенцию, которая фактически защищает пропаганду ЛГБТ, Народное собрание Гагаузии (НСГ) выступает против оправдания этого движения. Также вопреки запрету парламента страны носить георгиевскую ленточку НСГ своим постановлением разрешает её носить. Эти и другие противоречия активизируют власти — они давят на Комрат. Кишинёв вместе с западными посольствами «накачивает регион русофобией», открывая многочисленные коммерческие организации, рассказал молдавский политик.

Комрат, столица Гагаузии, Молдавия Shutterstock

Общую политическую напряжённость в Молдавии только усилил недавний арест Игорь Додона. На бывшего президента-социалиста завели уголовное дело по четырем статьям, в том числе о госизмене. По мнению Богдана Цырди, власти страны пытаются уничтожить ПСРМ и всю пророссийскую оппозицию, чтобы позволить режиму Майи Санду реализовать свои прозападные планы. Ключевые среди них — присоединение к Румынии, «решение вопроса Приднестровья».

26 мая активисты ПСРМ провели у здания суда митинг в поддержку Додона, где проходило заседание по его делу. Они считают, что преследование экс-президента носит политический характер. Но обвинение Додону предъявила именно Антикоррупционная прокуратура Молдавии. Она просит суд арестовать политика на 30 суток. Основанием для возбуждения уголовного дела стали кадры, снятые в офисе Демократической партии Молдавии в 2019 году. На видео тогдашний глава партии и бизнесмен Владимир Плахотнюк передает президенту Додону пакет. Обвинение предполагает, что в пакете были деньги. Историю эту в Молдавии уже назвали «делом о кульке».

Парламент — не место для предрассудков

Народное собрание Гагаузии вышло за пределы своих полномочий, запретив проведение ЛГБТ-мероприятий, заявила молдавская правозащитница Анжелика Фролова.

Гагаузия не может создавать законы, которые противоречат Конституции Республики Молдова. Местным депутатам следует разобраться со своими предрассудками в частном порядке. Со специалистами. Предрассудкам не место в законодательных органах, — заявила она изданию Moldova Libera.

Молдавский политолог Алексей Турбуле в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что соблюдать конституцию обязаны все граждане страны, потому что перед законом равны все, несмотря на принадлежность некоторой части общества к различным меньшинствам, в том числе сексуальным.

Реакция НСГ эмоциональна. Это говорит о том, что у народных избранников на юге страны, в Гагаузской автономии есть серьёзные проблемы с понимаем демократии, прав человека. Но эти вопросы решаемы в диалоге с Кишинёвом, к серьёзным обострениям эта ситуация не приведёт, — сказал собеседник интернет-издания.

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Политолог Турбуле, комментируя декларацию НСГ, в которой депутаты выразили беспокойство политической ситуацией в Молдавии, отметил: «Ситуация сложна сейчас во всём регионе — как в Гагаузии, так и на остальной части страны». Через Молдавию с конца февраля нынешнего года прошло полмиллиона беженцев с Украины, из которых 100 тысяч остались в стране.

Молдавские политики не склонны драматизировать разногласия центральных властей и Гагаузской автономии. Например, власти пока никак не реагируют на «превышение полномочий» НСГ, публично не выражают протест. Возможно, Кишинёв не хочет искусственно углублять противоречия с Комратом, когда вновь стала напоминать о себе проблема Приднестровья. Здесь в конце апреля произошли теракты: было обстреляно из гранатометов здание Министерства госбезопасности ПМР и раздались взрывы в радиоцентре в поселке Маяк Григориопольского района. А 13 мая неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание республиканского военкомата.

К тому же от Гагаузии до Херсонской области всего лишь около 400 километров — такая близость к флангу военной спецоперации не располагает к политическому радикализму в отношении «пророссийского народа».