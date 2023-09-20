Гаджиев: план Баку по реинтеграции армянского населения Карабаха готов

План Баку по социально-экономической реинтеграции армянского населения Карабаха готов, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на брифинге для иностранного дипкорпуса. По его словам, его уже подготовили соответствующие ведомства.

Наш план по социально-экономической реинтеграции готов. Сейчас главный вопрос — это реинтеграция. 21 сентября в Евлахе состоится встреча с армянами, где будут более детально обсуждаться эти вопросы, — сказал помощник президента.

Он добавил, что Азербайджан готов к подписанию мирного договора с Арменией.

Гаджиев опроверг утверждения о массовых жертвах в результате военной операции Азербайджана в Карабахе. Он также отметил, что Баку получил гарантии о разоружении «незаконных формирований Армении» и передаче военной техники.

Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября в целях «восстановления конституционного строя, пресечения провокаций и вывода армянских воинских формирований со своей территории».

При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, 20 сентября удалось договориться о полном прекращении боевых действий с 13:00. В Минобороны Азербайджана заявили о готовности приостановить операцию, если расположенные в Карабахе армянские военные сложат оружие, разоружатся, оставят позиции, посты и покинут территорию страны, а незаконные формирования будут расформированы.